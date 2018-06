Maxová už nebude podporovat dětské domovy

"Netěší nás situace, která v Česku panuje," řekla mluvčí nadace Terezie Sverdlinová, podle níž je Česká republika v Evropské unii zemí, kde úřady odebírají rodinám nejvíce dětí. "Děti potřebují vlastní rodiče, a ne nové a nové plyšáky," dodala.

Nadace Terezy Maxové tak připravila novou grantovou strategii a začíná kopírovat trend, který v Česku nastupuje a pomalu začíná měnit desetiletími zažitou praxi. "Vzhledem k celkově přerozdělené částce 130 milionů korun za uplynulých deset let fungování nadace hodláme postupně svoji pozornosti materiální pomoci opouštět," uvedla Sverdlinová. Dětské domovy jsou podle ní už materiálně zabezpečené, a to, co dětem chybí, je rodina.

Peníze proto budou od letoška formou grantových řízení rozdělovány organizacím, které pomáhají sociálně slabým rodinám. Žádat budou moct všechny organizace, které podporují náhradní rodinnou péči a které se snaží dostat děti z dětských domovů k rodičům.

"Neznamená to však, že končí naše spolupráce s dětskými domovy. Nadace měla, má a bude mít projekty a fondy, které budou určeny dětem připracujícím se na odchod z ústavního prostředí, stejně jako zlepšení vzdělání a celkového rozvoje dětí, které vyrůstají bez rodičů," dodává Sverdlinová.

Ze všech zemí EU má Česko nejvíc odebraných dětí do tří let - před třemi lety bylo odebráno 6914 dětí, v roce 2005 to už bylo více než osm tisíc dětí. Podle průzkumů je většina dětí odebírána ze sociálních důvodů.