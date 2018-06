Maxová uvažuje o osvojení dítěte, nechce ale ublížit těm vlastním

"O pěstounskou péči se hodně zajímám. Přemýšlela jsem, že bych si osvojila starší dítě. Jenže vůbec mě nenapadlo, že bych měla projít také školením, které je velmi důležité," svěřila se patronka nadace.

"Málokdo ví, že se třeba nedoporučuje vzít ke dvěma vlastním dětem dítě starší. A zvláště, když už je jedno třeba ve věku devíti let. Kdybych si teď vzala klučinu, kterému by bylo například čtrnáct let, nebylo by to vůči Tobíkovi, jako prvorozenému synovi, vhodné. Je spousta věcí, které by měl člověk vědět, než si dítě osvojí. Aby třeba neublížil vlastním dětem," zdůraznila modelka.

Největší problém v Česku prý vidí v tom, že u nás není stanovena hranice, kolik si kdo může dětí osvojit. "Nedávno tu byla kauza, kdy si rodina osvojila jedenáct postižených dětí. Přijde mi to nerozumné. Člověk těm dětem musí věnovat spoustu energie, sám pro sebe musí mít energii, důležitost hraje i finanční stránka. A v tomhle případě mi to přišlo jako nadlidský výkon. V Británii se mohou vzít do pěstounské péče maximálně tři děti, což mi přijde rozumné," řekla Maxová.

Do České republiky přiletěla jen na šest dní, aby tu rozdělila dětem první část prostředků, které získala za rok existence projektu Teribear. V pondělí opět odlétá do Monaka, kde v současné době žije se svým přítelem Burakem Oymenem, devítiletým synem Tobiasem a roční dcerou Mínou.