Maxová stráví Velikonoce v Monaku, Hejma ve studiu

Tereza Maxová bude Velikonoce trávit se svým synem Tobiasem Joshuou Fetterleinem v Monaku. Ještě než odletí pracovně fotit na Mallorku, chce si užít chvilku volna. "Odjíždíme na Velikonoce do Monaka, i když bych byla mnohem radši tady v Čechách," říká čtyřiatřicetiletá modelka. "Jenže zima tu pořád nekončí a nekončí..."

V Monaku se podle Terezy slaví Velikonoce skoro stejně jako u nás, jen neznají pomlázku ani malování vajíček. "Ale mají tam třeba pro děti přichystané různé zábavné atrakce," vysvětluje. "Pokud jde třeba o vajíčka, tak ty se tam schovávají různě po zahradě nebo na pláži a děti je hledají. Pro dospělé znamenají Velikonoce spíš dobrý oběd a pobýt chvilku společně s rodinou," říká.

Maxová, která má za sebou rok, v němž se jí rozpadlo manželství s dánským tenistou Frederikem Fetterleinem, každopádně na zvyky jako barvení vajíček nebo velikonoční výzdobu nezapomíná ani v Monaku. "Děláme i bohatou výzdobu toho bytečku, který tam máme, abychom o kus těch pravých Velikonoc nepřišli ani tam."

Tradičně netradiční Velikonoce čekají také jednačtyřicetiletého herce Petra Vacka. Prožije je totiž se svými dvěma dětmi, které v Čechách momentálně tráví prázdniny. "Děti jsou na dva roky na studijní stáži v Belgii s manželkou a ještě neuplynul ani rok od jejich odjezdu," svěřil se jeden z hlavních hrdinů seriálu Ulice, který se svými kolegy oslavil Velikonoce s předstihem ve středu večer v jednom z pražských barů.

To muzikant Ondřej Hejma prožije letošní Velikonoce pracovně. "Budu v nahrávacím studiu dokončovat nové CD Žlutého psa, dokonce i na Velikonoční pondělí. Je to náš comeback po pěti letech, takže mě to hrozně těší," svěřil se pětapadesátiletý Hejma. Kromě toho si na velikonoční tradice moc nepotrpí. A letos vůbec - jeho rodina totiž bude tou dobou v Portugalsku.

Bez rodiny bude o Velikonocích také zpěvačka Eva Pilarová. Zatímco ona bude doma, její manžel pojede na chalupu. To, že budou každý jinde, jí alespoň zaručuje, že od něj "nedostane výprask". I když, jak sama tvrdí, ten by nedostala stejně. Manžel je prý hrozně hodný a nenaseká jí, ani když může. "Kdysi, před 21 lety, to symbolicky zkoušel, ale teď už ne. Vždycky mě ale vyšlehá někdo po koncertě," směje se šestašedesátiletá zpěvačka.

Moderátorka Sportovních novin na Nově Jana Nováková většinou trávila Velikonoce doma na Slovensku. Letos bude ale všechno jinak. V lednu totiž porodila svému partnerovi, režisérovi Jiřímu Adamcovi syna Daniela. "Velikonoce budou letos úplně jiné, budeme poprvé spolu ve třech. Vlastně ve čtyřech, protože přijede i moje maminka. No, neumím si to vůbec představit," svěřila se čtyřiatřicetiletá novopečená maminka.

Zároveň se přiznala, že jí zatím nikdo nikdy pořádně "nevyšupal". Akorát snad kolegové v práci. Na Slovensku mají totiž jinou tradici: místo pomlázky tam kluci polévají holky vodou. "Vajíčka letos asi barvit nebudu, spíš koupím už nějaká hotová. To až časem, až bude Daniel větší. Ale určitě s mámou něco upečeme. A už jsme si koupili velikonoční ubrusy," směje se Nováková. A potutelně dodala, že je zvědavá, jestli si na ni Danielův tatínek pomlázku přichystá.

Finalista první řady reality show VyVolení Emil Zajac bude svátky trávit se synem doma na Moravě. "Na velikonoční pondělí ráno brzo se synem vstaneme a polijeme Radku vodou, potom jí pořádně vyšviháme pomlázkama a ještě ji nastříkáme smradlavou voňavkou. Potom se oblékneme do svátečního a jdeme na „šmigrus“ k ženám a holkám do rodiny i ke známým. Dopoledne jdeme do kostela na mši. A odpoledne se s plnou výslužkou vracíme domů. Samozřejmě, že doma máme na Velikonoce vše připravené. Krásnou velikonoční výzdobu, beránka, posvěcený košík s jídlem i obarvená vajíčka," říká třicetiletý Emil.