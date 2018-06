Maxová: Říkali mi: Nesměj se

* Co se po narození syna u vás změnilo?

Hned po jeho narození jsem plánovala, že s modelingem skončím. Chtěla jsem se co nejvíc věnovat dítěti. Dneska jsem ráda, když si při práci odpočinu od rodinných starostí a když si na chvíli zase můžu připadat pěkně nalíčená a načesaná. Dřív jsem byla zodpovědnou modelkou z povolání, zatímco dneska jsem hlavně matkou a pracuji s daleko větší radostí.

* Začínala jste v devatenácti letech. Jaký jste tehdy měla sen?

Největším snem snad každé modelky je získávat dobré zakázky, cestovat po světě a ještě za to dostávat peníze. Tenhle sen se mi splnil. Za obrovský úspěch jsem považovala i to, že jsem měla šanci pracovat s vynikajícími fotografy. Dneska už je konkurence mezi modelkami tak obrovská, že se k nim tak snadno nedostanou.



* Čím to je, že dnes mladé modelky často zazáří jen na chvíli?

Holky začínají daleko dřív, ale už tak kolem pětadvaceti končí. Tím, že se otevřely hranice na východ, vznikla navíc obrovská konkurence. Dnes je normální, že na titulních stránkách prestižních časopisů se mimo modelek střídají herečky, televizní hlasatelky a zpěvačky. Dřív se na tituly dostávaly modelky častěji a lidé znali jejich jména, tváře, soukromí i životní příběhy.

* Co je pro modelku nejvyšší meta?

Těžko říct. Každý si pod tím pojmem představí něco jiného. Já nikdy svou konkrétní nejvyšší metu neměla. Určitě je skvělé, když se podaří získat kontrakt pro prestižní kosmetickou firmu či značku. Úspěchem jsou pochopitelně také prestižní přehlídky a titulní stránky.

* Skákala jste u nějaké práce radostí do stropu?

Určitě. Například když jsem dostala kontrakt na parfém Sculpture a Donna Karan. Samozřejmě jsem byla nesmírně šťastná za úplně první práce, i když šlo třeba o katalog na pletené svetry. Tenkrát to byly moje první vydělané peníze.

* Když jste začínala, měla jste vzor?

Neměla, i když agentury mě do napodobování jiných zpočátku tlačily. Je ale fakt, že se mi díky svým proměnám líbila Linda Evangelista. V 90. letech byla první modelkou, která si začala barvit vlasy a často měnila jejich střih. Teď už je jedenadvacáté století a ona se ještě nedávno ve svých bezmála čtyřiceti letech objevila na přehlídce Versace a Dolce Gabanna.

* Přemýšlela jste někdy nad nějakým chirurgickým vylepšením?

Moje první agentura v Paříži ve mě moc nevěřila. Tam mi pokaždé při focení radili, ať se nesměju. "Máš malý prostor mezi pusou a nosem, a když se směješ, tak ti jde pusa do nosu," říkali mi a já se pak na všech castinzích tvářila vážně a nepřirozeně. Pochopitelně jsem pak žádnou práci nedostala. Vadilo mi to, ale spíš než o plastické operaci jsem uvažovala o tom, že se vrátím domů. Raději v klidu dostuduji, než aby mi někdo říkal, že se nesmím smát a že si mám nechat operovat nos, na kterém jsem mimochodem později založila svoji kariéru. Málokdy jsem se nechala do něčeho zatlačit. Mám zářný příklad v mamince, která ve svých letech vypadá úžasně bez sebemenší úpravy od plastického chirurga. Kéž by bůh dal a já jednou vypadala tak jako ona.

* Jaké chyby jste během kariéry dělala?

Třeba jsem neustále dokola hubla a přibírala. Pořád jsem držela nějaké diety, hlídala sebe i své okolí, abych náhodou nepozřela o kalorii navíc. Pamatuji se, že jsem mamce říkala: Nedávej tolik toho másla pod vajíčka... Zmrzlinu jsem nejedla asi pět let, prošla jsem vegetariánstvím. Teď jsem skoro na stejné váze, jako když jsem začínala. A to si dám k snídani třeba dva buřty a dva bramboráky.

* Modelky by neměly držet diety?

Je to spíše o psychice. Všechny holky pořád řešily váhu a skoro nic nejedly. Myslela jsem, že to patří k úspěchu, navíc bych si tehdy připadala hloupě ve společnosti modelek, které po přehlídce přežvykovaly kousek salátu, a já bych si naložila tři řízky. Snažím se, aby má rodina jedla zdravě a hlavně už si z nějakých dvou kil navíc hlavu nedělám. Dneska už vím, že dietami to není, že člověk má jíst s mírou, na co má chuť.

Tereza Maxová

Narodila se 31.8.1971. Patří k absolutní světové modelingové špičce, její jméno je spojeno se značkami Armani, Lagerfeld, Ralf Lauren či Sonia Rykiel. V roce 1997 založila Nadaci Terezy Maxové, která prostřednictvím projektů (např. Hvězda plná přání, Dejme šanci dětem, Adopce.com, Otevřená náruč, apod.) a pravidelných příspěvků pomáhá více než 16.000 opuštěným dětem v České republice. e-mail: info@nadacetm.cz čísla účtů: (Kč) KB 3594690267/0100 * Žijete s rodinou v Monaku, ale za domov považujete vy Česko a manžel Dánsko. Už jste vyřešili, kde byste se jednou chtěli usadit?

Řešíme to neustále hlavně kvůli Tobiášovi. Mezinárodní manželství mají spoustu výhod. Člověk se nikdy nenudí, moje dítě bude mluvit čtyřmi jazyky, procestovalo celý svět. Ale jednu nevýhodu to má - oba bychom se rádi vrátili tam, kde jsme se narodili. Kompromisem je nám prozatím neutrální místo, kde bychom chtěli žít oba. V Monaku jsme spokojeni: máme blízko k moři, sluníčko svítí celý rok, všude je krásná příroda, vynikající strava, dobré víno a příjemní lidé. Na druhou stranu zde nevládne duch energického velkoměsta, kde má člověk na výběr z kultury všeho druhu nebo zajímavých společenských událostí. Přesto v Monaku zůstaneme, i když asi ne nastálo. Třeba budeme pendlovat mezi Dánskem a Prahou. Vůbec by mi nevadilo, kdybychom se vrátili do zemí, kde můžeme počítat s pomocí rodičů a kde máme přátele.

* Patříte v Monaku k nejsledovanějším párům?

V Monaku žije moc slavných lidí. Výhodou je, že sem bez pozvání nesmějí paparazziové lovící skandální fotografie.

* Musela jste si někdy kvůli popularitě najmout ochranku?

Zatím mi to nikdy nepřišlo nutné. Naopak si myslím, že čím víc kraválu kolem sebe děláte, tím víc budíte pozornost. Mám ráda své soukromí.

* Jste bohatá. Nemáte strach z vyděračů a únosců dětí?

Nikdy jsem si to nepřipouštěla. Jako holka jsem v Praze chodila pozdě večer sama z basketu, jezdila v noci tramvají i metrem. Možná by mi trochu opatrnosti někdy neuškodilo. Tobiáš se nám nedávno ztratil ve francouzské části Monaka. Poprvé jsem pocítila obavy a uvědomila si, že i když je Monako hodně bezpečné, může se stát cokoli. Tobi se nakonec našel v McDonaldu. Stál tam ve frontě na hamburgera. Je teď tak divoký a toulavý, že se spíš jednou unese sám.

* Pořídíte synovi sourozence?

Rádi bychom. Teď si však zatím říkám, že když tolik cestujeme, dvě bych těžko zvládala. Dnes však není vůbec problém mít dítě v pětatřiceti.

* Víte o chodu vaší nadace, nebo ji jen zaštiťujete jménem?

To by se mi líbilo! Nadaci se věnuji od jejího založení. Je to moje druhé dítě a to se musí opatrovat. Stojí čas a peníze. Jsem narozená ve znamení Panny a musím o všem vědět, vše mít zorganizované a naplánované. Snažím se přivézt poznatky a kontakty ze zahraničí. Chci být užitečná, jak můžu. Baví mě to a problematika opuštěných dětí mě zajímá. Nejsem jen osoba, která nadaci dala jméno a přijíždí si pro šeky.

* Když nějaký sponzor váhá, přistoupíte k osobní intervenci?

Já nikoho nepřesvědčuji. Obzvlášť v zahraničí není třeba něco vysvětlovat, tam je charita tradicí. Snažím se popsat, co děláme, přidám pár příběhů, a kdo chce, ten mi sám pomoc nabídne. Cizinci si často Česko nespojí s problémem opuštěných dětí. Většinou si myslí, že se takové problémy týkají jen Rumunska, Afriky, Asie. Proto jim vysvětluji, že i děti v Česku potřebují pomoc, i když zrovna nehladovějí a mají kde spát.