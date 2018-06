Maxová opustila Karlovy Vary, její přítel je lehčí o sto tisíc

Nemohla za to snad modelčina marnotratnost, ale Burakova slabost pro charitu, kterou mají partneři mimochodem společnou. Slavnostní galavečeře totiž vedle módní přehlídky luxusní francouzské módy

pokračovala dražbou kabelek Louis Vuittton. Jednu z nich vydražil za sto tisíc korun právě Burak.

Topmodelka Tereza Maxová přišla v doprovodu Dominika Buraka

Topmodelka dorazila do karlovarského Hotelu Imperial jen kvůli Miladě Karasové, která ji před dvaceti lety objevila a poslala do Paříže, čímž odstartovala její kariéru. Maxová se sice dobře bavila, ale myšlenkami byla u své nemocné dcerky, kterou nechala na hlídání mamince. Proto se v lázeňském městě dlouho nezdržovala a hned druhý den ráno pospíchala zpátky domů.

Jen kvůli majitelce Czechoslovak Models přispěchal z jiné akce také prezident Václav Klaus. Znají se spolu prý více než dvacet let. "Pracoval kdysi s mým bývalým manželem v bance, to mi bylo dvacet. No a dnes se mi blíží šedesátka," dodává s úsměvem Karasová.

Milada Karasová a prezident Václav Klaus

Václavu Klausovi dělaly společnost rozhodně mladší krásky, u stolu totiž seděl s Terezou Maxovou, Pavlínou Němcovou nebo Taťánou Kuchařovou. Navíc dostal od spolumajitele hodinářské firmy Francesca Butti dárkem zlatostříbrné chronografy v hodnotě sto padesáti tisíc korun.

Láska z výtahu

Taťána Kuchařová na rozdíl od Maxové z Varů nikam nespěchá. Festivalový život si už od začátku užívá plnými doušky a září spokojeností. Čas tady totiž tráví se svým americkým přítelem.

"Lane je úžasný pohodář, okamžitě se dokáže zorientovat a být samostatný. Hned se tady třeba seznámil s panem prezidentem. Moje rodina ho miluje, ségry jsou z něj vedle a mamka se k němu dokonce vrhá dřív než ke mně. Jsem šťastná, že jsme se po třech letech znovu potkali. Bylo to úplně náhodou v New Yorku ve výtahu. Ne, nezasekl se, bohužel. Ale od té doby jsme spolu," směje se kráska.

Prezident Václav Klaus a Taťána Kuchařová, v pozadí její partner

Milada Karasová připravovala oslavu výročí své modelingové agentury tři měsíce a nedokázala by to bez pomoci mnoha lidí, například Andrey Seidlové, partnerky bývalého ředitele Primy Martina Dvořáka, která jí s organizací pomáhala asi nejvíc.

Odměnou jí byly spokojené tváře hostů, kterým chutnalo kvalitní české víno a večeře o pěti chodech. V nabídce byly například marinované mušle sv. Jakuba, kachní prsa nebo pečený candát. Šéfkuchař Imperialu Martin Lukáš připravoval tyto lahůdky celkem pro sto dvacet hostů.