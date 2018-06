Maxová: Nejsem svatá Matka Tereza

FOTOGRAFIE ZDE

Matka čtyřletého Tobiáše má nepřehlédnutelné modré oči, pořád se směje a upovídala by Menšíka, kdyby spolu soupeřili.

"A to mě příšerně bolí hlava, jako každý měsíc! Zkoušela jsem už všechno, od akupunktury po silné prášky, ale bůh si říká: "Jó, holka, všechno jsem ti dal, tak tady máš ještě bolest hlavy, ať si taky něco užiješ."

* Rozhodla se někdy nějaká žena, že vás svede?

Ne. Ani žádného zamilovaného chlapa jsem od sebe nikdy nemusela odhánět, bohužel. Na mě se nikdo cizí nechytá, poslední dobou jenom jeden vrah.

* Vrah?

Dvojnásobný.

* Vy žertujete...

Vážně - moje nadace dostává spoustu dopisů a mezi nimi už několikrát přišly i komplimenty od amerického vězně, který asi nemá co dělat, a tak surfuje po internetu.

* Za co sedí?

Nadace mu kdysi poslala moji podepsanou fotku, a tak se mi začal svěřovat; jak vyrůstal s nevlastním otcem, který ho neměl rád a nebral ho na hony... A tak vzal kluk jednoho dne otčímovu nabitou pušku a šel do přírody, kde omylem zastřelil milenecký pár. Trest smrti mu snížili na doživotí, on si dodělal školu, psychologii a samozřejmě by nejradši vrátil čas nazpátek.

* Jak jste mu odpověděla?

Člověk nepozná, jestli to není psychopat, takže jen diplomaticky. Ačkoliv na fotografii vypadá jako pohledný chlapík.

* A co ty ženy? Libila se vám někdy některá tolik , že jste se sama sebe nepoznávala?

Že by mě nějaká krasavice vyvedla z rovnováhy? Anebo krasavec? Ne... Já v lidech nehledám klasickou krásu. Ani sama o ni většinou nestojím - třeba v soukromí se mi vůbec nechce chodit v nemodernějších věcech. V pyžamu je to nejlepší. Za ta léta v modelingu jsem asi přesycená ideální krásou.

* Byl některý z vašich životních partnerů neatraktivní?

Všichni. Kromě mého manžela, o kterém si myslím, že je hezký chlap. Ti před ním byli většinou nemajetní, oškliví, ale hodní. Se šarmem a smyslem pro humor.

* Vám by nevadil třeba menší muž s nadváhou?

Vůbec. Většinou jsem měla podstatně menší partnery, někdy až o hlavu. Hodně dlouho jsem žila s golfistou, co byl mrňavej, a kdekdo by si ho ani nevšiml, ale byl prostě dobrej. Normální. Ničím mě neohromoval a dal mi prostor.

* Boháči vás nikdy nepřitahovali?

Nebudete věřit, ale ne. Od dětství jsem chtěla být nezávislá, už na střední škole jsem chtěla být nezávislá, už na střední škole jsem chodila na brigády do pekáren, tajně jsem tam kradla chleby... Ačkoliv zanedlouho jsem už nemohla cítit ani koláče, protože po pekárně pobíhali hlodavci a švábi, ale co - tenkrát mě pekárny živily a zákazníci si na koláčích pochutnali. Ale k vaší otázce - jen jedinkrát jsem měla vztah s hodně bohatým, o dost starším mužem. Tehdy se celá moje rodina podívala soukromým letadlem na jeho vlastní ostrov u Brazílie. Ale opustila jsem ho. On byl tak vystresovaný, neurotický a neustále pracovně zaneprázdněný, že jsem pro něj byla jen jakousi náhražkou. Tak jsem žít nechtěla.

Já zase vypadám!

* Znervózňuje vás stárnutí?

Určitě. Ale to mě znervózňovalo i ve dvaceti, když měla některá modelka větší prsa, hezčí úsměv, nebo byla štíhlejší.

* Kdy jste se třeba právě se svým poprsím smířila?

Až když mi posloužilo ke kojení Tobiáše a mělo úspěch

* Hlavně vám musela zvednout sebevědomí titulní strana francouzského magazínu Glamour, na níž jste se kdysi objevila bez horního dílu plavek.

To bylo něco - najednou jsou moje prsa na každé autobusové zastávce a na každém letišti kromě Spojených států, kde mi je přelepili páskou... Bratrovi bylo asi patnáct a jel se školou na výlet do Paříže, kde se ho spolužáci ptali: "Hele, není to tvoje ségra?" A brácha: "Zbláznili jste se?" Pak mi říkal, že se studem propadal.

* On vás tajil?

I pro mě bylo těžké se s tím smířit, protože ta fotka vznikla náhodou, když jsem se šla po focení v Malajsii vykoupat bez vršku. Proto ode mě pak agentura potřebovala dodatečný souhlas k publikaci a já si nakonec řekla, proč ne: "V zahraničí je mi to docela jedno a v Čechách to neuviděj." To jsem se přepočítala.

* Stojíte někdy před zrcadlem a pátráte po nenávratných ztrátách na své kráse?

Občas ráno vstanu a říkám si: No to je síla, já zase vypadám, ještě že dneska nemusím znovu začít s kariérou.

* Opravdu?

Jo. A o to víc se těším, jak mě jednou za čas pěkně oblečou, nalíčí, upraví mi vlasy, nakonec něco vyretušujou, což taky dělá svoje, a vznikne fotka, která moje komplexy ze stárnutí léčí.

* A co duševní stárnutí?

Čím víc chyb naděláte, tím jste zkušenější, a já už zkušená jsem.

* Jaké chyby jste udělala?

Jak já se třeba zbytečně nervovala! Z mého nosu mi první agentura udělala komplex: "Nesmějte se, když jste na castingu, vypadáte jak kůň, navíc máte malé uši, malá chodidla..." To jsem si říkala: "Mám si snad udělat plastiku chodidel?" Všechno jsem si to brala osobně, jenže nakonec někdo vzal můj nos jako výhodu - třeba moje první velká láska, nebo jiná agentura: "Ten nos je úžasný! Nikdo takový profil nemá!" Pak si uvědomíte, jak zbytečné to byly nervy.Jaké štěstí, že jsem tenkrát nešla na plastiku!

* Tohle vlastně žádná chyba nebyla...

Ale určitě jsem je dělala v dirtách. Poslouchala jsem ty rady, že mám pít sirupy na hubnutí, po kterých se tři dny nesmí jíst, a tak jsem se nakonec ocitla ve fázi, kdy už jsem pomalu padala ze schodů.

* Anorexie?

Nejhubenější jsem teď když dietu dávno nedržím, ale anorexie mi nehrozí.Jenže když jsem diety držela tak tělo stávkovalo - snědla jediný list salátu denně. A A moje rodina byla nešťastná, protože jsem pokaždé kontrolovala mamču, kolik másla dává na pánev, nebo takovou zmrzlinu jsem šest let nevzala do pusy!

* Ale teď jste dojedla smažené žampiony s tatarkou.

Dávno jsem se na to vykašlala. Založila jsem nadaci, s tou jsem začala chodit k Rozvařilům, kde si všichni dávali hotovky... A tak jsem si řekla, že už nebudu za trapnou modelku. Organismus pak začal pracovat zase úplně normálně.

* Dnes jste se svou postavou spokojená?

V pohodě, ale kdybyste mě viděl v plavkách... Bylo i líp.

* Takže vy už prádlo nefotíte?

Dneska existuje opravdu skvělé retušování... A když se fotí třeba spodní prádlo, tak už všichni vědí, že na to nemáte všechny proporce, a připraví pro vás třeba silikonové prsní vycpávky v barvě lidské kůže, které vůbec nejsou vidět. Za pět minut jste Pamela Anderson.

* Jak to tak poslouchám, žena může být modelkou třeba do šedesáti.

Tolik se toho zase vyretušovat nedá, a já navíc nechci být do konce života ramínkem na šaty.

Nejsem Matka Tereza

* Nedávno vás české děti zvolily ve své anketě ženou roku. Tušíte, proč vybraly jako muže roku Václava Klause?

Taky jsem myslela, že vyhraje někdo ze superstar, ale asi dětem radily maminky: "Hele, dej tam Maxovou, ta pro vás něco dělá, a pak tam šoupni Klause, to je prezident.

* Děti ve vás možná vidí ideální matku. Odkýval by jim to váš čtyřletý syn?

Bohužel ne, protože u nás v rodině je maminka ta zlá. Hodné jsou babičky. Anebo tatínek - ten je totiž Dán a ty jsou k dětam neskutečně benevolentní

* Dáte občas Tobiášovi přes zadek?

Samozřejmě. A je štěstí, že tenhle rozhovor vyjde v Česku - v Dánsku už bych měla sociálku na krku.

* Proč ještě neadoptujete nějaké opuštěné dítě?

To je těžké. Často chodím do Krče za postiženým Patrikem, kterého týral otec - má teď zdeformovanou hlavu, je slepý, bere utěšující léky... Vždycky cítím to bezpráví a chci něco změnit, aby se už takový případ neopakoval. Jenomže ke mně tam vztahují ruce i další čtyři děti, a já si je nemůžu vzít. Ony k vám přilnou, aniž byste jim byl blízký - Vidí možnost, že by je někdo vzal pryč. Víte adoptovat dítě je nesmírná zodpovědnost, Nejhorší je po čase zjistit, že to nezvládáte a musíte ho vrátit do ústavu. To je strašné, být už podruhé opuštený

* Takže ani vážně nemocné dítěte byste si nevzala?

Kdo adoptuje postižené dítě, to je celebrita. Toho bychom měli obdivovat. Ne někoho, kdo získal slávu za pět minut a dovede ji využít jenom pro sebe.

* Takže nevzala?

Já nejsem vůbec svatá. Mám ráda vlastní pohodlí a nedovedla bych být Matkou Terezou, která odjela do Kalkaty, kde strávila v bídě veškerý svůj čas a všeho se vzdala - lásky i normálního života. Taková nejsem.

* Proč chodíte třeba právě za tím týraným Patrikem?

Nevím. Na jednu stranu žiju v kráse, dost vydělávám, cestuju po světě, lidi si mě váží a zvou mě na večírky, ale pak přijdu do ústavu, kde si říkám: "To snad není možný. Takové rodiny ani nemůžou existovat! Proč má Patrik o tolik míň šance, než jsem měla já?" I to je důvod, proč mi na kráse dávno moc nezáleží.

Šortky pod kabátem

* "Když mi nedáte deset tisíc dolarů, tak ani nevstanu z postele." Znáte?

To kdysi řekla Linda Evangelista.

* Pořád světovým modelkám honoráře stoupají?

Vůbec ne, ta doba je dávno passé. Mladé holky by se divily, jaká sláva to byla dřív - jak jsem třeba přijela do New Yorku na svou první přehlídkovou sezonu bez peněz, na sobě zcela nepřípustné oblečení z pařížského obchodu Tati...

* ... tu značku ani neznám.

Tam měli hadry za nějakých sto korun a mně se líbily, ale v agentuře všichni říkali: "Ježíšmarjá, kde jste to nakupovala?! Půjčíme vám peníze a kupte si něco jiného..." Jenže já byla babičkou vychovaná, že nejhorší na světě jsou dluhy, a tak jsem odpovídala, že žádný takový: "Až vydělám, možná si něco koupím, ale teďka ne."

* Co z toho vyplývá?

Že zatímco dnes chodí všechny modelky v teniskách, džínách a bílých tričkách, tak před patnácti lety nás na letišti vyzvedávaly limuzíny, jinak by chyběl ten pocit topmodelky. Jenže já, česká holka, která zná hodnotu peněz, jsem si spočítala, že limuzína z letiště JFK do centra stojí osmdesát dolarů, ale když skočím do taxíku, tak to mám za třiadvacet. Takže žádná limuzína.

* Jak jste se dokázala chytnout, když to bez limuzíny a značkového oblečení skoro nešlo?

Oblečení jsem vyřešila chytře - nechala jsem si to své levné, ale nově jsem zakoupila kabát, pod který jsem všechno skryla. Vyšel mě na třicet tisíc korun, takže mě mrzelo, kolik jsem mohla mít letenek Praha-Paříž, ale kabát měl úspěch. Pod ním jsem mohla mít palmové šortky z Maďarska.

* Dnes tedy modelky dostávají nižší honoráře, než v letech devadesátých?

Ano. Trh je přesycený. Je velká kvantita, chybí kvalita - je málo zajímavých ženských. A proto klienti snižují ceny.

* Jak si to vysvětlujete?

Kariéra dnešní modelky je často velmi krátká - holky začnou v patnácti, v šestnácti jsou na titulní stránce francouzského Vogue a v osmnácti? Konec. Je to smutné, ale je to tak - znáte vy jméno nějaké mladé topmodelky?

* Ne. Kolik je Claudii Shifferové?

To je přesné - každý si pamatuje Lindu Evangelistu, nebo Claudii Shifferovou, což jsou už skoro čtyřicetileté ženské z doby, kdy nás bylo málo a lidi znali naše jména.

* Je dnes na světě nějaká hodně žádaná čtyřicetiletá modelka?

Třeba právě Linda Evangelista nebo Yasmin Le Bon, manželka zpěváka Duran Duran... Ta má tři děti, ale dodnes slušně vydělává. I když už nemá tu postavu jako dvacetiletá.

* Kde jste v žebříčku nežádanějších modelek vy?

Někde na cípu, ale jsem zvyklá prohrávat, takže mi to nevadí. A musím se pochlubit, že mě nedávno pozval na svůj charitativní galavečer Elton John.

* Co je na tom tak divného?

On si zve jednak hodně bohaté lidi, protože jedna vstupenka stojí pět tisíc eur, a potom celebrity. A tentokrát si vybral z modelek mě, Evču Herzigovou, Lindu Evangelistu, Kate Mossovou a Liz Hurley, a to jsem si připadala jako VIP.

* Líbí se vám Eltonovy písně?

Mně ne, zato Tobiášovi. Písničky ze Lvího krále jsou jeho hitovky.

Jak přežít bez peněz

* Nemáte pocit, že jste si jako modelka nikdy nenašla normální, dobré přátele?

Dlouho jsem žádnou partu neměla, ale to už neplatí. V nadaci mám samé mladé, inteligentní lidi a teď jsme byli na moravské dovolené (nasazuje moravský přízvuk): Slivovička, túry do hor... jako by si vyrazili Homolkovi.

* To jste si vyšla jen tak v teplákách?

V šusťákovce. Většina ostatních českých holek byla oblečená líp, ale pro mě bylo dobré zůstat k nepoznání, protože mi syn udělal obrovskou scénu pod lanovkou. Tak jsem si říkala: Ještě, že mám čepici.

* Kdy jste naposledy spala pod stanem?

Od dětství ne, a popravdě řečeno jsem třeba ani metrem nejela od svých osmnácti - jen vím, že je teď v Praze strašně drahé.

* Žebrala jste někdy o peníze?

S nadací o ně pořád žadoníme, ale pro sebe? To nikdy.

* Ani v počátcích kariéry?

Ne. To bylo ve Francii, a tam jdete do restaurace, kde vám dají chleba a vodu zdarma.

* Čehož jste využívala?

Měla jsem několik triků, jak přežít. V Paříži třeba přeskočit vysoký turniket v metru, což je jenom půlka práce - jde i o to, aby vás nechytil revizor.

* Vždyť pařížští revizoři chodí v uniformách.

Ale já přece nebudu utíkat! Naštěstí dobře fungovala čeština - revizor si přece cizinku neodvede někam, kde s ní bude mít jen starost.

* Když na sebe říkáte skoro všechno, tak proč jste před tímhle rozhovorem upozorňovala, že nechcete mluvit o svém manželství?

Protože se pořád dokolečka omílá, že máme krizi. Už toho bylo dost.

* Vy se s manželem rozvádíte?

Děláte si starosti? Vypadám zkroušeně?

* Ne, to ne.

Vidíte. A to mám přitom ten bolehlav.

Tereza Maxová ,

modelka, narozená 31. srpna 1971 v Pardubicích, sice v dětství chtěla být komunistkou na národním výboru, jenže roku 1989 doprovodila kamarádku na konkurz francouzské agentury Madison Models - nenamalovaná, neupravená, ale její přirozenost zvítězila. Jela do Paříže. Brzy získala kontrakt s firmou L'Oreal a pak už ji chtěli všichni. V lednu 1997 vznikla Nadace Terezy Maxové, jejímž hlavním cílem je pomáhat dětem bez rodičů v České republice. Manželem Maxové je bývalý dánský tenista Frederik Fetterlein, synovi Tobiášovi je čtyři a půl roku.