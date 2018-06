Maxim Turbulenc hubnou na 421 kilo

"Nechceme dopadnout jako vychrtlé modelky s bulimií. Naším heslem jsou Churchillova slova, že nejlepším sportováním je lehnout si na gauč v botách, zapálit si doutník a nalít si panáka bourbonu. A my k tomu dodáváme, ještě zapnout bednu, koukat na lehkou atletiku a kritizovat soutěžící," říkají Kyklop, Dan a Panča, jejichž občanská jména jsou Pavel Vohnout, Dan Valli a Petr Panocha.

"O svátcích jsme všichni přibrali, protože jsme si až moc užívali jídla a klidu. Po Novém roce jsme zjistili, že se nevejdeme do kalhot, že jsme ještě přibrali, a to nejde. To už by na nás byl hrozný pohled. Proto musíme držet dietu, abychom se zhubli na společnou váhu čtyři sta dvacet jedna kilo," uvedl Kyklop.

Skupina Maxim Turbulenc měla na závěr loňského roku koncert v pražské Lucerně k desátému výročí svého vzniku. Zároveň vydala cédéčko Sakum Prdum.

"Teď připravujeme další cédéčko s našimi nejnovějšími hity. Takže do Nového roku jsme vstoupili navzdory tomu, že jsme přibrali na váze, s velkým optimismem. Protože nejsem žádný troškař, tak se mi k našemu výročí narodila dvojčata, dvě rozkošné holčičky Sandra a Nikolka. Je to radost, ale té práce! Ještě že máme babičku. Bez manželčiny maminky bychom to asi nezvládli," přiznal nadšený otec Kyklop.