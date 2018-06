Maxa se popral s přítelem Missis

O jedenáct let starší Maxa konflikt nepopírá. Tvrdí ale, že se jen zastal přítelkyně zbitého muže. "On ji několikrát udeřil pěstí. Na to jsem se nemohl dívat," řekl zpěvák.

Maxovi přesto podle policie hrozí obvinění z pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví.

Svalnatý zpěvák si s několika soutěžícími během slavnostního večera povídal u baru. "Najednou přiletěl ten kluk. Jednu z dam asi třikrát uhodil pěstí. Ona spadla na zem a on ji pak začal táhnout po schodech dolů," popsal Maxa začátek konfliktu.

Dodal, že po schodech seběhl i on a pár rozdělil. "Řekl jsem mu, že je magor. V té nepříčetnosti se ale vrhl i na mě. Spadli jsme na zem a pak nás další lidé od sebe odtrhli."

Podle ostravské policie musel napadený vyhledat lékařské ošetření. "Krvácel, měl tržné rány na rtech a podlitiny," řekla policistka Alena Kudělová s tím, že kriminalisté čekají na lékařský posudek.

Rvačky a kriminál

Konflikt s přítelem finalistky soutěže o nejkrásnější maminku, není první Maxův případ, kdy situaci řešil silou. Úder pistolí do hlavy utržil v roce 2002 před svým klubem, když se zastal dvou napadených návštěvníků. Útočníkova zbraň navíc samovolně vystřelila, nikoho ale nezranila.

Během základní vojenské služby zpěvák dokonce zastřelil svého kolegu a strávil téměř rok ve vězení. O tragické nehodě dodnes nechce mluvit. "Je to doba temna, nikdy na ten osudný okamžik nezapomenu. Jsem pořád přesvědčen, že jsem nemohl ničemu zabránit," řekl před časem.