Maxa se laskal s kytarou. Dolinová slavila

"V takových kulturácích jsem začínal a vždycky se do nich rád vracím," řekl Maxa po příchodu do šatny, kde se hned chopil své nové kytary a začal ladit.

"Tahle kytara je super, jenom tam vrazím kabel a už to hraje. Mám jen trochu velký ruce, takže by mohla mít o něco širší hlavu, ale jinak je naprosto ideální," pochvaloval si svůj hudební nástroj. Před vystoupením si ještě stihl přeříkat texty. "To jen pro jistotu, protože včera jsem slavil narozeniny a malinko se to protáhlo...," usmíval se Maxa.

Dolinová se zahleděla do Maxových bicepsů

Pořadatelé benefičního večera dobře věděli, že narozeniny slaví i Michaela Dolinová, a tak jí hned na úvod předali slavnostní dort. "Člověk to rok od roku slaví stále méně, ale udělali jste mi ohromnou radost," neskrývala nadšení herečka a moderátorka.

Celý večer si patřičně užívala a nešlo si nevšimnout, že při vystoupení Martina Maxy zaparkovala pohledem na jeho vypracovaných bicepsech. "Je to úžasný kus chlapa a jsem ráda, že ho můžu poznat," přiznala Dolinová a dodala, že spolu stráví i sobotní večer, protože oba vystupují v divadle ve Slaném.

Muk: Je to síla!

K nostalgickým vzpomínkám na doby minulé se uchýlil zpěvák Petr Muk. A nebylo se čemu divit, při pohledu na nástěnky, kde se tyčily i třicet let staré plakáty, snad ani nešlo jinak. "Jo taky jsem takhle vystupoval, ale tady je to fakt extrémní. Už pří příchodu mě ovál jakýsi specifický zápach, který je tu vsáknutý nejen do koberců, ale snad i do zdí," komentoval s úsměvem Petr Muk svůj zážitek. "Je až s podivem, že taková místa ještě existují a není jich málo," dodal zpěvák.