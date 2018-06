Maxa měl trému, Vondráčková byla vyčerpaná soudním sporem

Zpěvák Martin Maxa měl před křtem své desky v Retro Music Hall takovou trému, že zapomněl kytaru a musel si půjčit od kolegy jinou. V poklonách, které neustále skládal kmotře Heleně Vondráčkové, mu ovšem tréma nezabránila. A když přišla vřelá objetí, zapomněl na ni úplně.

Zpěvačka ho navíc uklidnila, že ona trémou trpí celý život. Jednu z největších měla zrovna za sebou. Celý den totiž strávila u Městského soudu v Praze na posledním soudu s médii. "První stání jsme vyhráli," řekla s úlevou Vondráčková. Předmětem soudního sporu jsou pomluvy, údajný potrat, její manžel Martin Michal i její rodina.

Na křtu, kde nechyběli ani superstar Zbyněk Drda a exsuperstar Roman Lasota, se Vondráčková příjemně rozptýlila. Maxu nakonec tréma také přešla a byl schopný souvisle říct, co vlastně křtí. „Vydal jsem svou pátou desku, a i když to je best of, tak na ní bylo dost práce. Jsou na ní i nové skladby a některé jsem dokonce přearanžoval,“ oznámil zpěvák.