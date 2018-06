Maxa je novou posilou Amfory

O přijetí nových členů rozhoduje "výbor": "Je to taková rada starších, kde je Tonda Panenka, Karel Vágner a já. Musím se pochlubit. Máme spoustu zájemců o členství v Amfoře od lidí z naší branže, ale jak se říká, mnoho povolaných, málo vyvolených. Kromě Maxy nikoho jiného v hledáčku nemáme."



Prezident Amfory pak nasadil humornější tón: "Několik hráčů máme na hostování. Horst Siegl dává góly v Marile Příbram, Pavel Kuka se chytil ve Slavii. Pouze další slávista Jirka Lerch má smůlu, dali mu nohu do sádry."



Jak potvrdil pan prezident, stát se řádným členem Amfory opravdu, není jen tak: "Nemáme zájem o lidi, kteří jednou zazáří a už by chtěli být v Amfoře. My zase víme, že za dalších čtrnáct dní o nich pomalu nikdo vědět nebude a navždy zmizí v propadlišti prken, jež znamenají svět. Když někoho přijmeme, tak s vědomím, že u nás bude dlouho, v podstatě se upíše Amfoře na doživotí."



Řady "uměleckých fotbalistů" definitivně opouští jednasedmdesátiletý Ivo Niedrle. "Také chce letos skončit Jarda Satoranský, který už rovněž překročil šedesátku," vypočítával "ztráty" mužstva prezident a současně amforanský muž s kapitánskou páskou Petr Salava.