Maurerová z Ulice: prsa jiná, tělo stejné

"Od sedmnácti let mám stejnou velikost, jen prsa se mi změnila, jdou dolů, to už je zkrátka přitažlivost zemská," vtipkovala na adresu svých intimních partií Maurerová. "Předtím jsem je měla větší, v pubertě jsem totiž natekla a byla jsem trochu tlustší," dodává.

Na karlovarské Mlýnské kolonádě, kde se konala party v rámci akce Kanoe Mattoni 2008, ovšem dokázala, že umí ušetřit i při nákupech nového oblečení. Její večerní model obdivovala většina dam a některé se nezdráhaly zeptat, na kolik jí přišel.



Míša Maurerová je známá svou originalitou

"Kabát mám šest let a vyšel mě na dvě láhve vodky. Kalhoty mi zůstaly z nějakého focení, košile stála ve výprodeji sto padesát korun a já jí přešila rukávy a přišila na ni ze staré košile knoflíky Mango. Na korálech a náušnicích jsem se podílela v dílnách Jablonex. Jediné, co je hodnotné, je pás ušitý z pět set let starého kimona. Mám ho od jedné mladé módní návrhářky, která má manžela Japonce a chodí na trhy kupovat stará kimona. Nechala mi ho ale naštěstí za symbolickou cenu," vylíčila Maurerová.