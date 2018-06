Maurerová ukázala dvojčata, Hůlová přiznala, že o ně přišla

Do útrob pražské pizzerie U divadla je ovšem nevzala. "Jsou ještě malá a mezi dětmi se různé infekce přenášejí nejrychleji," vysvětlila své obavy. Kočár s dvojčaty, který prý stojí víc než ojeté auto, proto přenechala chůvě Janě, kterou si vybrala mezi zdravotními sestřičkami v porodnici.



Veronika Hůlová a Míša Maurerová

Na maminky s dětmi, které se u příležitosti křtu baby televize sešly, se přišla podívat i nastávající máma Štěpánka Duchková. Živě diskutovala především s bývalou moderátorkou Prima jízdy Veronikou Hůlovou. "Kéž bych to takhle uměla," obdivovala péči o její osmiměsíční dceru Adinu. Že Duchková čeká dvojčata, je všeobecně známé, o tom, že o ně Hůlová přišla, se už tolik neví. Bolestivou zkušenost má moderátorka naštěstí dávno za sebou a mluví o ní otevřeně.

"V osmém týdnu jsem o jedno miminko přišla, zůstala Adinka. Je to lumpík, šijou s ní všichni čerti a asi to druhé utlačovala. Bylo to smutné a samozřejmě to bolelo, ale už je to dávno a smířila jsem se s tím," říká Hůlová.

Rosnička Tina Pletánková dorazila se čtyřletým synem, který má francouzské jméno André, ale doma mu říkají po česku Andula. André má dospělácké názory a v televizi prý sleduje jen televizní noviny. "Říká, že je to jediný opravdový pořad, všechno ostatní je podle něj jenom jako. Nejvíc ho momentálně zajímá, jak pomoct chudým dětem v Indii. Dostal nápad, že bychom si vždycky na jeden den brali jedno dítě domů," vypráví s úsměvem Pletánková.

Fakt, že je takový rozumbrada, přisuzuje tomu, že si s ním doma hodně povídají. "Andula je odmala nespavec, stačí mu pár hodin spánku. Jedinou výhodu to má asi v tom, že když nespí, povídáme si a probíráme všechno možné."



Jan Tuna

Mezi přítomnými maminkami byla také Zdenka Žádníková-Volencová, Monika Valentová, Romana Jákl Vítová, která dorazila rovnou z natáčení relace o počasí, a nechyběl ani jeden slavný tatínek, reportér Jan Tuna.