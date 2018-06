Maurerová nakupuje v obchodě pro psy dětské kšíry

Podle svých slov je okukovala hlavně kvůli půlročním dvojčatům Pepíkovi a Madlence. "Je docela známou věcí, že jakmile děti začnou běhat, tak na ně některé maminky používají takové kšírky, vypadá to taky jako psí vodítka," vtipkovala herečka.

Maurerové jde především o bezpečí dětí a klasické dětské kšíry jsou poněkud nudné. Obojek s vodítkem se vzorem slunečnic ale tentokrát pořídila k ročním narozeninám Božence, což je její osel. "Boženka je náš boží osel, nebo spíš oslice. My jsme se rozhodli pořídit našim dvěma pejskům kromě dětí ještě oslíka a kozlíka. Kozlík je vykastrovaný a říkáme mu Oldřich, protože vytvořil s naší oslicí Boženkou nerozlučnou mileneckou dvojici Oldřich a Božena," prozradila s úsměvem Maurerová.

Mladá herečka si také postěžovala na letošní léto, které zatím moc slunečních paprsků nedopřálo. Jak se přiznala, loňské léto kvůli těhotenství trávila spíše vleže a s kyblíkem u postele, ovšem ani to letošní si zatím moc neužívá. "To, co bylo loni v bříšku a trápilo mě, už je venku a trápí mě jinak. Vlastně ani netrápí, to jsou spíš radosti. Ale tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný, pořád prší, my bydlíme u vody a měli jsme co dělat, aby se nám to nerozlilo někam, kam nechceme," postěžovala si Maurerová.

Seriálová kadeřnice Digi se proto už teď těší na příští léto, kdy budou její dvojčátka běhat. "Příští léto, to bude dětem rok a půl, budou běhat na těch vodítkách, budeme společně lítat po zahradě a honit s pejskama Boženku s Oldu," naplánovala si Maurerová.