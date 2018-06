Maurerová: k šatům jedině pivo

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

To, že herečka Michaela Maurerová má ráda kromě puntíků i vychlazený půllitr, asi nikoho nepřekvapí. Přece jen jsme národ pivařů. Sklenici ať proto klidně vyzunkne na ex, ale příště bez těch legín, pěkně prosím. Uznávám, že potom, co si člověk jedny pořídí, má chuť se s nimi vytahovat pořád (mluvím z vlastní zkušenosti a to jsem k nim byla více než skeptická:), ale někde je holt opravdu méně více. Ty šaty (i Míša) jsou přece velice hezké samy o sobě.

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Pokud jste také propadli americkému seriálu Prison Break (další z těch povedených vedle Ztracených a Zoufalých manželek, tentokrát ale z krutého prostředí věznice a ne, nehraje v něm Paris Hilton), tak vám určitě neušla neuvěřitelná podoba Jitky Čvančarové s doktorkou Sarou Tancredi. Čvančarová vypadá jako to ďábelské dvojče, které vyměnilo bílý zdravotnický mundúr za "malé černé" a místo zachraňování muklů pobodaných verzatilkou (nebo přeléčování nepříjemných gynekologických potíží, že:), vyrazila balit chlapy. A věřím, že se zadařilo, já bych se chytla už na ten krásný zavinovací svetřík, co jí tak ledabyle zakrývá ramena...

Případ třetí:

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Sandra Nováková pustila špinavé talíře a ukřičené děti v Anglii k vodě a rozčeřila trošku ty naše české filmem Pusinky. Inu, pěkné to bylo. Do červených tubových šatů se nenasouká každá, ale Sandra s tím problém nemá a ještě ke všemu jí rudá velice sluší. Celá se pěkně došperkovala luxusními zlatými střevíčky. Kabelka je zajímavá, ale nějaká jemnější by asi působila lépe.

Komu to sluší nejvíce? Hlasujte! celkem hlasů: 1228