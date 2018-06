Matuška se vrací z nemocnice domů

Ošetřující lékař, přednosta I. chirurgické kliniky Motolské nemocnice Jiří Hoch, vyzdvihl zejména obětavou pomoc zpěvákovi rodiny, která za ním denně dojížděla na deset až dvanáct hodin. "Obdivoval jsem semknutí Matuškových v těžké životní situaci." "Domů jsme jezdili prakticky jen na noc, abychom nerušili," řekla manželka Olga.

Nemocnice byla zaplavována telefony a dopisy. Lékaři částečně fungovali jako poštovní doručovatelé, když Matuškovi každý den na ARO nosili přání brzkého uzdravení od stovek fanoušků. "Přivezl i 40 dopisů, které přišli na adresu slovenského rozhlasu," uvedl zpěvák. "Těšíme se teď domů a pomalu začneme odepisovat," dodala Olga.

Matuška poděkoval všem lékařům, kteří ho postavili na nohy, fanouškům a ochotnému nemocničnímu personálu. "Musím říct, že sestřičky jsou tady nejen příslušně vždělané, ale také mladé a krásné, takže si Walda určitě přišel na své," žertovala manželka Olga. Když se Matuška s lékaři loučil, popřál jim pevné zdraví a hodně zdraví na rozdávání.

Matuška střídavě žije v Praze a ve Spojených státech. Do svého druhého domova, kam s rodinou v polovině osmdesátých let emigroval, se zatím nechystá. Jen syn Waldemar se bude muset vrátit za školními povinostmi. "Zůstanu nyní v Praze. Musím se naučit pořádně chodit a také pít pivo - to je prý strašně důležité," uvedl zpěvák.

Důvodem Matuškovy operace z 21. července bylo velmi podobné postižení, kvůli němuž byli v minulosti operováni prezident Václav Havel a také hlava slovenského státu Rudolf Schuster. Oběma lékaři operovali protržené tlusté střevo. Kvůli špatnému hojení se však zpěvák ocitl na operačním sále počátkem srpna podruhé. Komplikace způsobilo dlouhodobé užívání léků na astma, které Matuškovi ztěžuje život už několik let.

"Asi bych lhal, kdybych tvrdil, že jsem neměl strach. Ale svěřil jsem se do rukou lidí, kterým jsem věřil. Ejhle - sedím, dýchám a dokonce i chodím. Takže děkuju," dodal zpěvák.