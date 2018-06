Matuška byl v Motole podruhé operován

Matuška je na anesteziologické klinice a pečují o něho primáři Karel Cvachovec a Martina Pelichovská. Lékařský tým neústupně hájí pacientovo soukromí a odmítá i návštěvy. Na zpěvákovo přání za ním chodí jen jeho žena Olga.



Důvodem k první operaci bylo velmi podobné postižení, pro něž byl v minulosti operován prezident Václav Havel a nedávno slovenská hlava státu Rudolf Schuster. Oběma lékaři operovali protržené tlusté střevo. Narozdíl od obou státníků však zpěvákovi zanícené tlusté střevo neprasklo a zánět nepostihl pobřišnici.

Matuška oslavil 2. července 68. narozeniny. V posledních letech žije s rodinou střídavě v Praze a v USA, kam v roce 1986 emigroval spolu s manželkou Olgou Blechovou a synem Waldemarem. Zásadní zlom v jeho kariéře znamenal příchod do divadla Semafor, kam byl angažován v roce 1960.

Poprvé účinkoval ve hře Člověk z půdy, dále například ve hře Zuzana je sama doma, kde se proslavil hitem písně To všechno vodnes čas.



V roce 1963 odešel do divadla Rokoko, kde působil sedm let. V šedesátých letech dvakrát zvítězil v prestižní posluchačské anketě o Zlatého slavíka a soupeřil s Karlem Gottem o trůn nejpopulárnějšího zpěváka v Československu.



Matuška se proslavil i svým účinkováním ve filmu, hrál například v muzikálu Kdyby tisíc klarinetů a ve slavné parodii Limonádový Joe.