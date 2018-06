Matuše okouzlila dcera Kubišové

Populární zpěvák by si totiž letos chtěl domů přivést i svoji přítelkyni. A nedávno ho oslnila právě dcera legendární zpěvačky. "S Kateřinou jsme se seznámili teprve nedávno a moc se mi líbí. Prý se líbím i já jí. Problém je ale v tom, že má přítele. Nic ale není vyloučeno a tak možná do Písku pojede se mnou," přál by si Bohuš Matuš.

S Matušem ale dosud žádná dlouho nevydržela. "Pokaždé mi vyčítají, že jsem pořád pryč, nebo že koukám na jiné holky a pořádně se jí nevěnuji," svěřil se zpěvák, který přiznává, že děvčata dost střídá. "Mě prostě jedny oči neudrží. To už by musely být hodně výjimečné," říká upřímně a dodává: "Teď jsem se rozhodl, že až budu dvakrát nominovaný na Zlatého slavíka a umístím se mezi prvními šesti, tak si teprve nějakou stálou přítelkyni najdu," směje se.

Vítek je kamarád

Zpěvák právě připravuje turné. Na pomoc si přizval Jiřího Korna a Ilonu Czákovou. "A protože v bulvárním časopise vyšly výmysly o mém kamarádovi Pavlu Vítkovi, tak jsem se rozhodl, že i jeho vezmu s sebou. Představil jsem si, jak mu asi bylo, když se dočetl, že s ním odmítám hrát, protože je buzerant! A přitom jsem s nikým z toho plátku vůbec nemluvil," rozčílil se Matuš.