Matuš chystá knihu o Karlu Svobodovi: Až promluvím, už si nezazpívám

"Připravuju ji s jistým autorem, ale práci na ní neustále zastavuju. Kdyby si to někdo přečetl, tak si nezazpívám. A já ještě nějaký čas zpívat chci," říká Matuš. Kniha bude hodně pravdivá, i když říct pravdu se prý zpěvák určitým způsobem bojí. "Nevím, co je lepší, jestli říct pravdu, nebo radši mlčet," přemítá.

Na mysli má především pasáž, která se bude týkat života Karla Svobody. "Je mi hrozně líto, že to s ním takhle dopadlo, byl hudebně poctivej a všechny věci kolem ho asi štvaly. Znal jsem ho, byli jsme spolu dva roky každý den a já znal všechno, i jeho osobní problémy. Volal mi třeba ve tři v noci a svěřoval se mi. Potřeboval oporu v ženské, podle mne ji neměl," tvrdí zpěvák.



Momentálně je trochu rozmrzelý ze svého účinkování v muzikálu Tři mušketýři. Alternovat rockera Josefa Vojtka je prý tvrdý oříšek. "Pepa je opravdu skvělý zpěvák a každý jsme jiný. Zpívat v tom rozsahu a být za pořádnýho chlapa, vedoucího mušketýrů, když jsem spíš romantický typ, není jednoduché. S Mušketýry opravdu strašně zápasím a jsem z toho smutný. Snad to se mnou do únorové premiéry v Divadle Hybernia nebude tak špatné."

S producentem Oldou Lichtenbergem také chystá natáčení nové desky a kromě toho, že v tuto chvíli hraje v Hudebním divadle v Karlíně ve čtyřech muzikálech, měl by hrát také hlavní roli ve slavné Carmen. Ze všeho nejdřív bude ale slyšet v Souboji hitů, který je na programu České televize. Nazpíval pro něj Maminku od Boba Frýdla. A důvod volby právě této písničky? "Jsem spíš pro maminky a jednu maminku mám taky doma."