Maturantky bojují o korunku krásy, soutěží také o nejlepší esej

Do soutěže Maturantka Roku se pravidelně hlásí stovky studentek. Až do 10. března si mohou podávat přihlášky do letošního klání. Do tohoto dne se dá také v prvním kole hlasovat na facebookové stránce a dostat tak dívku, které fandíte, do užšího výběru padesáti semifinalistek.

Z nich pak v castingu vybere modelingová agentura Jaro Management devět finalistek. Ta desátá dostane divokou kartu od iDNES.cz. Hlasovat pro ni budou nejen čtenáři na webu, ale i v tištěných periodikách.

Finálové kolo se koná 20. června na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Odborná porota z desítky dívek vybere tři nejkrásnější, z nichž vzejde Maturantka Roku 2014.

O všem nerozhoduje jen odborná porota, ale každý, kdo pošle svůj hlas prostřednictvím SMS. Až do finálového kola bude každá dívka sbírat esemeskové hlasy, nejúspěšnější studentka si odnese šerpu s titulem Maturantka Sympatie.

Vyberte nej maturantku Soutěž Maturantka Roku je pro studentky zajímavou zkušeností, při níž mohou nastartovat kariéru modelky. Vítězka získá smlouvu s agenturou Jaro Management. Máte mezi dívkami svou favoritku? Vybírejte zde.

Body si soutěžící slečny mohou připsat i důvtipem a svými vyjadřovacími schopnostmi. Ta, která napíše nejlepší esej na zadané téma a získá za ni největší počet hlasů (nejlepší karmu na blogu iDNES.cz), vyhraje titul iDNES.cz Maturantka Roku 2014.



Pro ni je připravená zajímavá odměna, stáž v mediální skupině MAFRA. Podívá se, jak to chodí v redakci, marketingovém oddělení i ve vysílání TV Óčko.

Soutěž Maturantka Roku je každoročně spojena i s charitativní činností. Letošní ročník podpoří Nadační fond Pink Bubble, který pomáhá mladým lidem s onkologickou diagnózou.