Maturanti upekli za hodinu rekordních 248 palačinek

Obdobný rekord je v ní z roku 1994, kdy na pelhřimovském festivalu rekordů a kuriozit šestičlenný tým kuchařů oflamboval za tři hodiny a sedm minut 1001 palačinek, připomněl Marek. Festival se letos uskuteční 11. až 13. června.Do té doby by však mělo být v ČR vytvořeno hned několik rekordů: 17. května se v Kyjově uskuteční největší monotematická výstava na světě, instalována do délky zhruba 17 kilometrů a sestavená z přibližně 130.000 pohlednic malovaných dětmi.V Sebranicích u Litomyšle se 21. května pokusí Josef Gläzner překonat vlastní rekord ve vytrvalostním couvání s traktorem a sedmitunovým valníkem. O den později zkusí silák René Richter na opavském náměstí překonat rekord ve zvedání automobilu a 26. května by mohl být na brněnském náměstí Svobody překonán světový rekord ve šplhu na osmimetrovém laně bez přírazu nohou.Další rekordmanské klání je připraveno na Mezinárodní den dětí v mateřském městě rekordů a kuriozit Pelhřimově, uzavřel Marek.