Mám noční můry z návratu Přátel, přiznal Matthew Perry

„Mám noční můru z návratu toho seriálu a nedělám si vůbec legraci. Když usnu, zdají se mi hrozivé sny, že znovu točíme Přátele a všem je to jedno. Natočíme celou sérii, vrátíme se a nikoho to už nezajímá. Takže když se mě někdo zeptá, zda bych znova točil, řeknu vždy ‚ne‘. Problém je, že jsme skončili v nejlepším. Nemůžeme to už překonat. Proč bychom se tedy měli vracet a snažit se?“ prohlásil pro magazín Variety Matthew Perry s tím, že se nyní hodlá soustředit především na scenáristiku.

Ačkoli by fanoušci Přátel rádi opět viděli Chandlera, Phoebe, Moniku, Joeyho, Rachel a Rosse pospolu, musí se smířit s tím, že k tomu nejspíš nedojde. V minulosti pokračování seriálu či jeho filmovou verzi odmítla Lisa Kudrowová (53) alias Phoebe. „Kdykoli se mě někdo zeptá na pokračování seriálu Přátelé, úplně se mi změní tónina hlasu a z klidu přejdu do křiku,“ sdělila Lisa Kudrowová, která se v minulosti již mnohokrát vyjádřila v tom smyslu, že na natáčení vzpomíná ráda, ale už by do něj nešla.

„Bylo by to zábavné, ale o čem by to bylo? Na seriálu se nám nejvíc líbilo, že postavy měly po dvacítce a byly jako rodina. Ale teď mají vlastní rodiny. Na co bychom koukali?“ řekla v pořadu Today.

Stejný názor má i seriálový Joey, tedy Matt LeBlanc (49). „Myslím, že nejlepší je představovat si, co hrdinové dělají nyní, než se na to koukat. Nikdo z nás je nechce vidět jako čtyřicátníky. Joey, který se stále snaží uspět jako herec? To by bylo jen smutné,“ míní.

Jennifer Anistonová (48) alias Rachel označila dobu natáčení Přátel za nejlepší část svého života. Ani ona by ovšem znovu do stejné řeky nevstupovala. „Upřímně řečeno nevím, co bychom dělali. Myslím, že lidem se to možná líbí kvůli nostalgii, protože na té době, kdy jsme všichni jen nekoukali do mobilních telefonů, něco bylo. Nekontrolovali jsme Facebook a Instagram. Byli jsme spolu v jedné místnosti, v kavárně. Povídali jsme si. Teď je vše jinak,“ řekla Anistonová v pořadu Lorraine.

David Schwimmer, Matt LeBlanc, Jennifer Anistonová, Courteney Coxová, Lisa Kudrowová s režisérem Jamesem Burrowsem

Poslední díl kultovního seriálu Přátelé se vysílal 6. května 2004, v Česku s půlročním zpožděním. K televizím jen v Americe tehdy přitáhl přes 52 milionů diváků.

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 500 dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců přišel na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu však byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili.

