Matthew Perry: Lidi překvapuje, jak teď vypadám. Chandler budu napořád

Matthew Perry

Po skončení Přátel se snažil prosadit s jinými projekty. Jeho seriál Go On ale skončil v roce 2013 hned po první sezoně. Objevil se ještě v seriálech jako Studio 60, Dobrá manželka či Město žen, kde hrál po boku "Moniky" Courteney Coxové. Do svého seriálu Terapie online si ho pozvala zase "Phoebe" Lisa Kudrowová (více zde). Nyní natáčí remake seriálu ze 70. let Odd Couple.