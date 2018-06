Matthew McConaughey vyhladověl na 64 kilo, teď sní o hamburgeru

"Cítím se teď dobře. Celkově lze říct, že mám asi tak o 35 procent méně energie," popsal třiačtyřicetiletý herec.

Nejtěžší na jeho hubnutí bylo, že se vždy zarazilo na určité váze. "Dostat se pod 77 kilo bylo opravdu těžké. Ale jakmile jste na 75, další tři kila jdou snadno. Dostat se pod 72 bylo těžké, ale pak to rychle sletí na 68. Pak už to bylo zase těžké, ale dostal jsem se na 64, což jsem chtěl," prozradil McConaughey.

Hubnutí mělo vliv i na jeho psychiku. "Je to duchovní očista. Piju hodně čaje. Tělu nějakou dobu trvá, než pochopí, že se musí živit samo sebou, že mu nedáte nic z venku," řekl herec v show Larryho Kinga.

Přiznal ovšem, že nejvíc ze všeho sní o obřím hamburgeru. A už má přesně naplánováno, jak bude vypadat.

Matthew McConaughey míval svalnatou postavu.

"Sedmdesát procent hovězího a 30 procent mlétého, možná čtvrtkilový cheesburger s třemi druhy sýra. Všechno si to připravím, tři hodiny bude trvat jen ta příprava. Dám to do opečené žemle s máslem po obou stranách, nahoru roztavím sýr a dám majonézu. Chci v tom mít plátky okurek s koprem, na kostičky nakrájenou lehce grilovanou bílou cibuli a papričky jalapenos," popsal McConaughey.