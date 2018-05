Hvězda Harryho Pottera se oženila během dovolené v Itálii

„Nejenže jsem propásl koncert Arctic Monkeys v Los Angeles, ale když jsme byli v Itálii, měli tam koncert. Moje žena mě však místo toho donutila se s ní oženit. Zuřím,“ vtipkoval Lewis na sociálních sítích ve vzkazu fanouškům, jimž tak oznámil, že je v chomoutu.

 Příspěvek sdílený Matthew Lewis (@mattdavelewis), Kvě 28, 2018 v 9:46 PDT

Ženich měl tmavý oblek s motýlkem a nevěsta bílé saténové šaty s vlečkou a krajkovým topem.

Lewis a Jonesová se zasnoubili v listopadu 2016, jen čtyři měsíce od jejího rozvodu s prvním manželem. Seznámili se na akci Wizarding World v Universal Studios v Orlandu v lednu 2016, kde blondýnka pracovala.

Lewis se proslavil rolí stydlivého čaroděje Nevilla Longbottoma. Z nevzhledného chlapce se vyklubal sexy svalovec. Když před třemi lety zveřejnil fotku z magazínu Attitude, kde má vypracovanou postavu ve spodním prádle, zareagovala na to i autorka knih o Harrym Potterovi Joanne K. Rowlingová. Matthewa vyzvala, aby se příště raději oblékl a varoval ji.

„Vždycky tě podpořím ve všem, co se rozhodneš udělat, Matthew. Teď ale jdi, a obleč se. Není to tak hrozné jako sledovat Dana (Raddclifa) ve hře Equus, ale je to podobné. Příště mě varuj, proboha!“ napsala tehdy Rowlingová na Twitteru.