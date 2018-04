Rovnost by měla platit pro všechny, říká o kauze rozdílných platů Smith

„Claire je jedním z mých nejlepších přátel a věřím, že bychom měli být placeni stejně a spravedlivě a že by měla existovat rovnost pro všechny,“ řekl Matt Smith pro The Hollywood Reporter.

„Plně ji podporuji a těší mě, že to vyřešili a změnilo se to, protože to bylo zapotřebí. Měli bychom všichni mít na paměti, že musíme usilovat, aby všechny zúčastněné strany měly lepší a rovnoměrnější podmínky, ale nejen v našem odvětví, nýbrž ve všech,“ dodal.

Produkce seriálu slíbila, že se podobná situace v pokračování nebude opakovat. Pro Claire Foyovou to není žádná útěcha. V seriálu již skončila. V dalších řadách bude starší královnu hrát její kolegyně Olivia Colmanová (44). Novým představitelem prince Philipa bude Tobias Menzies (44) známý například ze Hry o trůny.

Začátkem března producenti potvrdili, že Claire Foyová měla nižší honorář než Matt Smith. Zdůvodnili to tím, že Smith byl známý kvůli seriálu Pán času. Rozdílné platy hercům však zůstaly i během druhé řady seriálu, kdy Foyová za roli už měla Zlatý glóbus pro nejlepší herečku a obdržela také dvě filmové a televizní ceny SAG od odborové herecké organizace.

Ona sama celou věc označila za velice nešťastnou. „Jsem překvapená, protože jsem součástí něčeho, co není normální. Ale nedivím se, že to lidi zajímá. V tom smyslu, že hlavní hrdinkou byla žena. Vím, že Matt to cítí stejně jako já. Je divné, že se o nás pořád mluví, aniž bychom o to sami žádali,“ řekla Foyová pro Entertainment Weekly.

Tvůrci seriálu později vydali prohlášení, že za rozdílné platy mohou oni a herci jsou v tom nevinně. Foyové i Smithovi se také omluvili, že se kvůli nim stali součástí mediální bouře ohledně platů.