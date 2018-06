Matt LeBlanc je opět sám, po osmi letech se rozešel s přítelkyní

LeBlanc a Andersová začali spolu chodit v roce 2006. Potkali se při natáčení seriálu Joey, který herec dělal po skončení Přátel. Blondýnka v něm hraje Joeyho atraktivní, ale vdanou sousedku. Dvojice svůj vztah potvrdila, když herec podal žádost o rozvod.

Důvod rozchodu LeBlanka a Andersové není známý, ale na podzim se objevily spekulace, že herec byl přítelkyni nevěrný. Jeho mluvčí to ale popřel.

LeBlanc si svůj vztah střežil a nerad o něm mluvil. Loni v květnu se ale rozpovídal o nevydařeném manželství. S bývalou modelkou Melissou McKnightovou byl ženatý tři roky. Mají spolu desetiletou dceru Marinu, která trpěla dysplazií, tedy poruchou vývoje nebo růstu.

„Nevím, jestli moje manželství bylo odsouzeno k nezdaru. Kdysi to byl skvělý vztah. Možná za to mohla diagnóza mé dcery. Možná jsem se odcizil, příliš se zaměřil na svou práci,“ řekl herec listu The Telegraph.

Další svatbu už prý neplánuje. „Nikdy neříkej nikdy. Ale nemám ve svých rodičích nejlepší příklad. Moje máma byla vdaná dvakrát. Můj otec byl ženatý osmkrát, devětkrát, desetkrát. Byl to sukničkář. Teď je starý. Nemluvím s ním,“ přiznal.