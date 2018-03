Hraji jen pro peníze, abych měl na zaplacení účtů, tvrdí Matt LeBlanc

„Je to prostě jen práce. Přijdu, pracuji a jdu domů. A výplatnice je pro mě zřejmě to nejdůležitější na celém procesu,“ řekl Matt LeBlanc listu The Times.

Herec si před účinkováním v Přátelích na živobytí vydělával jako tesař. Zároveň obcházel castingy a doufal, že se mu podaří získat nějakou zajímavou roli. Když mu agent zavolal, že ho přijali do připravovaného seriálu Přátelé, měl v kapse posledních jedenáct dolarů.

„To je pravda. Totálně jsem to podělal. Měl jsem si dávno celé měsíce předtím najít pořádnou práci, protože s jedenácti dolary v kapse daleko nedojdete. Nájem jsem měl na měsíc dopředu zaplacený, ale co ten další? Nevím. Vždycky jsem měl takový přístup, že prostě budu v pohodě. Nikdy jsem nechtěl být největší herec na světě, chtěl jsem jen platit účty. A pak přišli Přátelé,“ přiznal.

Slavná role i Top Gear

Matt LeBlanc hrál v legendárním seriálu 10 let až do roku 2004. Po skončení Přátel natočil dvě řady seriálu Joey a pak se na šest let vytratil. Nikdo mu prý nenabízel žádnou roli, každý v něm viděl jen Joyeho Tribbianiho a navíc procházel těžkým obdobím.

„Rozváděl jsem se, měl jsem nové miminko, dceři diagnostikovali nějaké zdravotní problémy, bylo to drsné období. Práce nebyla prioritou. Uvědomil jsem si, že nejdůležitější věcí v životě je rodina. Takže jsem stiskl reset tlačítko a zaměřil se na věci, které byly opravdu důležité,“ řekl.

Nyní je Matt LeBlanc moderátorem motoristického pořadu Top Gear a chodí s jeho producentkou Aurorou Mulliganovou. Naposledy hrál v seriálu Episodes, jehož pátá řada měla premiéru loni.