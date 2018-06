Jsme jen přátelé, říká LeBlanc na údajný románek s Coxovou

Po skončení natáčení speciálu věnovanému režisérovi Jamesi Burrowsovi vyfotili LeBlanca a Coxovou, jak se před luxusní restaurací v Los Angeles objímají a líbají. Chvíli jim dělala společnost také seriálová Rachel alias Jennifer Anistonová.

Podle mluvčího herce ale nejde o žádný románek mezi kolegy. „Jsou jen dobří přátelé,“ řekl.

Spekulace možná podpořil fakt, že oba herci jsou momentálně nezadaní. Zajímavostí je, že tvůrci Přátel přitom původně zamýšleli, že ústředním párem seriálu nebudou Ross a Rachel, ale právě Monica a Joey.

Nicméně LeBlanc i Coxová se s dalšími kolegy z Přátel sešli kvůli speciálu na počest režiséra, který má na kontě ještě seriály jako Dharma & Greg, Frasier, Na zdraví, Will a Grace, Dva a půl chlapa a pár dílů Teorie velkého třesku. Z Přátel chyběl Matthew Perry, který v Londýně zkouší hru The End of Longing. Režisérovi a kolegům měl ale nahrát zdravici. Speciál věnovaný Jamesi Burrowsovi odvysílají v únoru.

Hvězdy seriálu Teorie velkého třesku a Přátelé na natáčení speciálu, který vzdává hold režisérovi Jamesi Burrowsovi (25. ledna 2016).

Matt Le Blanc byl tři roky ženatý s Melissou McKnightovou. Rozvedli se v roce 2006. Pak osm let chodil s kolegyní ze seriálu Joey Andreou Andersovou, ale loni se rozešli.

Courteney Coxová byla 14 let vdaná za Davida Arquetta. Rozešli se v roce 2013. Pak byla zasnoubená s hudebníkem Johnnym McDaidem. Necelý rok a půl po oznámení zásnub se však loni v prosinci rozešli.