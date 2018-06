Přátelé jsou nadčasoví. Jsem na to hrdý, říká Matt LeBlanc

„Jediná věc, podle níž poznáte stáří seriálu, je, že když někdo telefonuje, vidíte, jak na telefonu vytáhne anténu,“ zažertoval Matt LeBlanc v rozhovoru pro magazín People.

Příběhy a problémy šestice kamarádů i přes svůj věk vypadají, jako by se odehrávaly v současnosti.

„Je to dost nadčasové. Je to o lidech v určité fázi života, krátce po škole a předtím, než začne opravdový život. Vždycky si tím bude procházet nová generace a lidi se v tom mohou najít, protože jsme se věnovali mnoha problémům, které se týkají vašich přátel a vaší rodiny. Myslím si, že je to dobré. Jsem na to hrdý,“ prohlásil herec.

Když se objevily spekulace o možném obnovení seriálu případně o filmu, LeBlanc nebyl nadšený.

„Myslím, že nejlepší je představovat si, co hrdinové dělají nyní, než se na to koukat. Nikdo nás nechce vidět jako čtyřicátníky. Joey, který se stále snaží uspět jako herec? To by bylo jen smutné,“ míní LeBlanc, jenž se po skončení Přátel objevil coby Joey ještě ve stejnojmenném sitcomu, který ale moc úspěšný nebyl.