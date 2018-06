Jacksonův bodyguard tvrdí, že je otcem Blanketa, žádá otcovská práva

"Poskytnu svou DNA a formálně požádám Jacksonovi o umožnění návštěv," řekl Fiddes deníku Daily Mail.

"Michael je jejich otec a já to nechci měnit, ale chci ty děti zpět ve svém životě. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je soudní cestou. Věřím, že Blanket je můj, ale chci konečný důkaz," dodal mistr bojových umění, který byl součástí Jacksonovy ochranky při jeho pobytech v Británii.

V roce 2001 prý Jackson prohlásil, že chce mít fyzicky zdatné dítě, a Fiddes tak byl vhodným dárcem spermatu. Jackson mu prý za to nabídl v přepočtu přes 14 milionů korun. On si je ovšem nevzal a sperma daroval zdarma. Za rok se narodil Blanket, jehož matkou je zdravotní sestra z Mexika.

Matt Fiddes s Michaelem Jacksonem Blanket Jackson

Brit tvrdí, že popový král mu sám otcovství přiznal. "Zeptal jsem se ho: Je Blanket mé dítě? A on řekl: Je to mé dítě Matte, ale použil jsem tvé sperma, aby se narodil," řekl Fiddes, který má sám další tři děti, listu Daily Star.

Jacksonova rodina se obává, že jde bodyguardovi především o peníze. To on ovšem popírá. "Katherine (Jacksonova matka - pozn. red.) se bojí, že jdu po majetku a že řeknu dětem pravdu. Ale pravda je pro mě důležitá, a proto do toho jdu. Jsem soukromník a nechci ani nepotřebuji jejich peníze. Pokud je to můj syn, tak ho chci jen vzít ven a strávit s ním trochu času," tvrdí.