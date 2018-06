Matt Damon se bude ženit

8:58 , aktualizováno 8:58

Hollywoodský herec Matt Damon se dostal do poněkud zapeklité situace. V době, kdy ho média označují za hlavní důvod krachu svatby jeho nejlepšího přítele Bena Afflecka s Jennifer Lopezovou, byly zveřejněny zprávy o jeho vlastní připravované svatbě. Jak uvedl internetový Star Magazine, Matt se chce oženit s Odessou Whitmireovou, bývalou osobní asistentku Bena Afflecka. Co na to Ben, Star Magazine neuvádí.