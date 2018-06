Matt Damon nemůže od manželky na víc než 15 dnů

Bez ohledu na to, kde a jak dlouho zrovna Matt Damon natáčí nebo se účastní nějaké propagační cesty, musí se po patnácti dnech ukázat doma. To je dohoda, kterou s manželkou uzavřeli a za osm let manželství ji prý porušil jen jednou.

"S mojí manželkou jsme stanovili pravidlo, že nebudeme od sebe déle než patnáct dní, nikdy jsme to neporušili. Nicméně… nedávno jsem to musel porušit, když jsem bylo mimo domov šestnáct dní, bylo to moc dlouho," přiznal Damon.

Plnit pravidlo mu obvykle nečiní problém. "Od doby, co mi je čtyřicet, je pro mě odloučení od rodiny velmi těžké," svěřil dvaačtyřicetiletý držitel Oscara za snímek Dobrý Will Hunting.

S o šest let mladší manželkou žije už deset let a mají společně tři dcery - šestiletou Isabellu, čtyřletou Giu a dvouletou Stellu. Navíc vychovávají čtrnáctiletou Alexiu, kterou má Luciana z prvního manželství.

Letos také obnovili svůj svatební slib a užili si pořádnou svatbu, protože ta před osmi lety v New Yorku byla jen velmi skromná.