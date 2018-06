Matt Damon lituje Brada Pitta a Angelinu Jolie, žijí prý jako vězni

"Mám přátele, kteří jsou jako vězni, třeba Brad Pitt a Angelina Jolie," svěřil se německé televizní stanici TELE 5. "Nemůžou si jen tak někam vyjít. Když vyrazí na procházku, je z toho mezinárodní incident."

Sám se v tomto ohledu považuje za šťastlivce. "Mám vážně kliku, protože mám to nejlepší z obou světů," prohlásil. "Dělám práci, kterou miluju a potřebuju, ale nemusím mít polovojenskou jednotku, aby mě chránila, když vyjdu ze dveří," dodal.

Pro Damona, který se zapsal do povědomí diváků například jako "agent bez minulosti" Jason Bourne, se život točí kolem rodiny.

Matt Damon s těhotnou manželkou

"Od doby, co jsem našel svou manželku (Lucianu) a máme děti, točí se kolem nich celý můj život. Dramaticky to změnilo jeho směr. Nejsem šílený jako většina dalších hvězd. Vážně. Nevím proč, možná proto, že jsem si vzal ženu, která není herečka. A žijeme v New Yorku," řekl.

"Dokud se neukážeme na nějakém opravdu typickém turistickém místě, můžeme jít po ulici, aniž by si nás někdo všiml. Newyorčané jsou hodně v pohodě, neotáčejí se, když mě vidí."