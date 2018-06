Matt Damon bude mít doma pět žen, jeho manželka čeká opět dceru

"Je to holka!" vykřikl Damon, když se zprávu dozvěděl. "Jsem nadšený. Svoje děti prostě miluju. Už se jí nemůžu dočkat," dodal.

Sympatický držitel Oscara navíc uvedl, že podle něj o svou těhotnou manželku dostatečně nepečuje. Přitom prý je to v New Yorku relativně snadné. Sehnat se tam dá vše, po čem jen těhotná žena zatouží.

"Asi ji dost nerozmazluju. Přitom pro nastávajícího otce v New Yorku je dobré právě to, že ať už žena dostane chuť na cokoli, nejenže to nebývá k sehnání dále než jeden blok od jejich bytu, ale firma to většinou dodá až na místo. Takže je to mnohem jednodušší," podotkl hrdý otec.

Čtyřicetiletý herec také vysvětlil, že přestože ve své kariéře dosáhl obrovského množství úspěchů, být otcem je pro něj tou nejkrásnější zkušeností v jeho životě.

"Je to skvělé, opravdu neuvěřitelné. A je to prostě úplně něco jiného, než jakákoliv jiná zkušenost v mém životě. Je to, jako když se znovu učíte žít. Je to vlastně takové určité ohromení. Je to opravdu nádherné," řekl Damon v rozhovoru pro časopis OK!.

S manželkou Lucianou, kterou si vzal v roce 2005, má Damon už čtyřletou Isabellu a dvouletou Giu. K tomu vychovávají ještě jedenáctiletou Alexis.