Poznali byste je? Damon a Douglas budou v novém filmu milenci

První snímky z natáčení nového filmu už pronikly na veřejnost. Michael Douglas je v něm k nepoznání, maskéři skvěle vystihli podobu se skutečnými postavami, které hrají - pianistu Liberaceho a jeho přítele Scotta Thorsona, který o vztahu se slavným pianistou napsal knihu. Ta je právě předlohou k novému filmu.

Jednačtyřicetiletý Matt Damon tu hraje o mnoho let mladší postavu. Thorsonovi totiž bylo pouhých sedmnáct let, když se v roce 1976 potkal se slavným pianistou. Žili pak spolu 5 let.

Matt Damon poprvé v roli homosexuála

Liberace slíbil Thorsonovi, který vyrůstal v dětských domovech, že ho adoptuje a postará se o něj. Nakonec se stal jeho milencem a pianista a zpěvák ho zapojil i do představení v Las Vegas.

Ve své době byl Liberace nejvýdělečnějším umělcem, který žil extravagantním životním stylem a byl velmi promiskuitní. Kvůli tomu skončil i jeho vztah s Thorsonem, který se stal závislým na drogách.

Michael Douglas jako Liberace Skutečný Liberace

Sedmašedesátiletý Michael Douglas se na roli homosexuála svědomitě připravoval. Jeho manželka Catherine Zeta-Jonesová prozradila, že ho přistihla, jak si zkouší její spodní prádlo.

"Michael byl v ložnici a začal si věšet diamanty a jiné věci na sebe. Já hned řekla: Michaele, prosím, dej si ty moje kalhotky dolů a vrať mi ty kameny, zlato," svěřila listu Daily Star. Navíc prý herec kvůli roli dřel hru na klavír.