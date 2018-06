Bomer: První akční roli jsem hrál, když jsem předstíral heterosexualitu

„Vytvořil jsem si roli, abych v tom prostředí přežil. Pracovával jsem na benzínce se svým bratrem a jsem si jistý, že někteří ti lidé s nimiž jsem dělal, byli bývalí kriminálníci. Musel jsem se naučit, jak se ochránit v takovém prostředí,“ přiznal devětatřicetiletý Matt, jehož rodiče byli konzervativními křesťany a jeho sexuální orientaci dlouhou dobu nedokázali přijmout.



Nejprve se přiznal k homosexualitě svému bratrovi, který se mu vysmál a odmítl mu uvěřit. Mattovi bylo tehdy čtyřiadvacet let a všichni ho měli za heterosexuála.

Že by mohl mít rád muže, nepoznal nikdo. O to větší šok to byl pro jeho rodiče, jimž se přiznal o dva roky později. Šest měsíců matka s otcem mlčeli, až je navštívil a pohádal se s nimi.

„Víte, kdo to přijal vlastně nejlépe? Prarodiče. Ti mi neřekli vůbec nic. Moje babička mi vyrazila dech. Pro mě prostě předvedla to, co znamená milující a přijímající křesťan,“ dodal Bomer, známý ze seriálu Ve službách FBI.

Se svým partnerem dnes vychovává tři syny. Dvanáctiletého Kita a devítiletá dvojčata Walkera a Henryho. Přiznává, že v dnešní otevřené době už se sexuální orientace téměř neřeší, v době jeho dospívání to ale lehké nebylo a nerad na toto období vzpomíná.