Matt Bomer o tajné svatbě s partnerem: Bylo to dobré pro rodinu

"Bylo to velmi klidné. Velmi malé, jen naši nejbližší a nejdražší. Člověk se cítí v bezpečí, když ví, že je to legální. Je těžké to pojmenovat. Myslím, že to bylo dobré pro naši rodinu," řekla hvězda seriálu Ve službách FBI o obřadu z roku 2011.

Právě svým třem dětem a tenkrát už i manželovi Bomer v roce 2012 poděkoval při udílení cen Desert AIDS Project a prodělal si tak svůj coming out. Pár má osmiletého syna Kita a šestiletá dvojčata Walkera a Henryho. Díky své rodině je prý lepším člověkem.

"Je to úroveň lásky, která skutečně rozpouští hodně egoismu a sebestřednosti. Nechápejte mě špatně, taky mám své chvilky. Ale kdysi by celý můj den byl o tomto rozhovoru. Nyní to je malá část dne, který zahrnuje také ranní odvoz dětí do školy, trénink baseballu a spoustu dalších věcí, které mají přednost," dodal pro magazín Out Bomer, který v novém filmu Normal Heart hraje po boku Julie Robertsové nebo Jima Parsonse.