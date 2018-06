Mátlová s Janečkem pečují o sedm psů

Zpěvačka Tereza Mátlová neví, co dřív. Spolu s Františkem Janečkem si dovezli z Dominikánské republiky fenku jménem Kiki, která zakrátko porodila šest štěňátek. "Bylo to překvapení," přiznává Tereza. "Ale jsou to velice příjemné starosti, Kiki všechno zvládá naštěstí sama, štěňátka rostou jako z vody," líčí Tereza.