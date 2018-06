Mátlová chce s Janečkem trojčata

"Miminko bych si moc přála. Chtěla bych mít víc děti, nejradši bych je ale chtěla mít všechny najednou. Dvojčata, trojčata, aby u nás bylo hodně veselo," řekla Tereza Mátlová, která už se svým partnerem balí kufry, protože jedou do Dominikánské republiky odpočívat a také bilancovat letošní rok.

"Mým největším hříchem je kouření, slíbil jsem, že přestanu, a to jsem nesplnil," konstatoval František Janeček a vysvětlil, že problém spočívá především v tom, že jeho o jednatřicet let mladší přítelkyně Tereza je zapřísáhlá nekuřačka.

František Janeček přitom tvrdí, že jiné hříchy nemá, i když se v jeho okolí neustále pohybují krásné dívky a ženy. "Jsem chlap. Při své práci vidím kolem sebe spoustu nádherných ženských bytostí, a lhal bych, kdybych tvrdil, že mě nepřitahují. To bych na tom byl opravdu špatně, kdyby mě nenapadla nějaká hříšná myšlenka," přiznal šedesátiletý producent.

Tereza Mátlová je přesvědčena, že je tolerantní. "Ale do určité míry. Každá žena má svou hranici žárlivosti. Kdybych ho přistihla in flagranti, tak by byl už po smrti," usmála se devětadvacetiletá blondýnka, jenž zpívá jednu z hlavních rolích v muzikálu Miss Saigon, který produkuje právě František Janeček.