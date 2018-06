Mátlová a Janeček: Svatbu si vůbec nepamatujeme!

"Naše svatba byla tak romantická, že si ji vůbec nepamatuju," prohlásila se smíchem a dodala, že ve skutečnosti se žádná veselka, o které tolik spekuloval bulvární tisk, nekonala.

Dlouhovlasá blondýnka prý nemá bulváru výmysl o svatbě za zlé, nějakou dobu však musela odrážet nejen všetečné dotazy, ale i blahopřání známých.

Je totiž patrné, že by ji docela potěšilo, kdyby se její starší přítel, se kterým žije již několik let, konečně rozhoupal a požádal ji o ruku. Jestli nějaká svatba bude, totiž záleží prý jen na něm.

František Janeček ale odráží otázky na toto téma s potutelným úsměvem a jen opakuje, že rozhodně dá včas vědět. Stejně jako jeho nejlepšímu kamarádovi Karlu Gottovi se mu však do chomoutu evidentně nechce.

Pro Františka Janečka by to byla v pořadí už třetí svatba a podruhé by se jeho ženou stala zpěvačka. První manželka, známá polská umělkyně, se jmenovala Maryla Rodowicz. S druhou ženou má Janeček dvě dospělé děti.

Tereze by vůbec nevadilo stát se matkou dalšího potomka. Dokonce několikrát prohlásila, že by nějradši chtěla mít několik dětí najednou.



V současné době se František Janešek a Tereza Mátlová chystají na slavnostní otevření muzea Karla Gotta a pak se svými psy opět zavítají na Janečkovo luxusní sídlo v Dominikánské republice. František Janeček si pochvaluje, že na "chatě " skvěle relaxuje při zaštipování pomerančů.