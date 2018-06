Matky-celebrity stavějí laťku příliš vysoko, varují odborníci

Nastávající maminky to v současném světě nemají lehké. Nejenže se musí připravit na zvládnutí celého nového světa péče o miminko a starosti o rodinu, ale ještě na ně útočí fenomén hollywoodských matek, které je úspěšně přesvědčují, že žena může mít všechno.

I rodinu i děti i kariéru a dokonce ještě při tom nejen může, ale dokonce musí skvěle vypadat. Odborníci proto varují, že takové celebrity stavějí pro "normální smrtelnice" laťku příliš vysoko.

Odborník na genderové studie Meredith Nash z australské Melbournské univerzity soudí, že lesk červeného koberce a ženských magazínů neukazuje skutečnost, pokud jde o těhotenství a mateřství. "Pro celebrity je to jenom o básnění, jak je to všechno úžasné," varuje.

Matky, které nepatří do světa hvězd, by neměly zapomínat, že slavné herečky, zpěvačky, modelky mají dost prostředků, aby si zajistily nepřetržitou pomoc chův, pečovatelek, ošetřovatelek a vůbec všemožných asistentů.

Pěkně to dokumentovala čtyřiatřicetiletá topmodelka Heidi Klumová, která ve světě aktivních modelek patří se třemi dětmi k matkám-rekordmankám. Koncem května si se svými potomky vyšla na nákupy po New Yorku. Do čtvrti Soho ji doprovázela nejen matka Erma, ale také chůvy, takže si Heidi mohla vykračovat s prázdnýma rukama.