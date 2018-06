Matkou dítěte Cristiana Ronalda je prý chudá americká číšnice

"Ronni se podíval na tu holku a řekl jí špatnou angličtinou velmi přímě, že na to skočí. To je typický Ronni, předstírá, že neumí anglicky, když se mu to hodí, a jde přímo na věc. Byl to jen jeden z jeho úletů, nečekal, že ji ještě někdy uvidí," uvedl údajný Ronaldův kamarád pro britský Sunday Mirror.

Podle magazínu přinutila Cristiana k otcovské zodpovědnosti jeho matka Dolores Aveirová. "Ona také věří, že pokud se to dítě nakonec bude chtít setkat se svou matkou, pak pro ni samotnou bude důležité, aby žila jako slušný člověk. Pro Dolores by bylo hrozné, kdyby dítě zjistilo, že jeho matka žije v chudobě," dodal zdroj.

Toho se malý Cristiano už bát nemusí. Jeho matka totiž dostala od otce v přepočtu 312 milionů korun za to, že se syna vzdá. "Dohodl jsem se s matkou dítěte, která chce zůstat v anonymitě, že syn bude svěřen pouze do mé péče," řekla hvězda Realu Madrid.

"Zaplatil jí téměř tolik, co vydělá za rok, ale vyplatí se mu to. Mluvil o tom jako o nejdražším dni svého života, ale díky tomu je výlučným opatrovníkem dítěte," dodal zdroj listu The Sun.

O dítě se stará Ronaldova matka s dcerou v jeho rodném Algarve. Fotbalista ho jen občas navštěvuje.