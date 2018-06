Cher vyvedla do společnosti matku, vypadá lépe než zpěvačka

Zatímco Cher se spoléhá na šikovné ruce plastických chirurgů a pomocí operací se snaží nestárnout, její šestaosmdesátiletá matka Georgia Holtová nemá s vráskami problém a na svůj věk má také dobrou postavu. Matka zpěvačky překvapila i samotného prezidenta Baracka Obamu.

"Řekla jsem mu, že mojí matce je 86 let. On jí povídá: 'Georgio, řekněte mi, co jíte' a usmál se," pochlubila se Cher na Twitteru.

Cher a její matka Georgia Holtová

Zpěvačka by měla po šesti letech vyjet na turné, aby potěšila své fanoušky dlouho žadonící po živých koncertech. Poslední šňůru zakončila americká hvězda v roce 2005. Na turné Living Proof: The Farewell Tour přitom strávila tři roky a mělo být jejím rozloučením s fanoušky.

"Blížím se pomalu k osmdesátce, a pokud bych udělala tu věc, kterou dělají všichni, že se za pět let vrátím, budu jezdit v jednom z těch nákupních vozíků, co mají takový ten joystick," žertovala Cher v roce 2005.

Jenže dlouho bez pódia zpěvačka nevydržela a v roce 2008 podepsala smlouvu na 200 koncertů na jedné scéně v Las Vegas. Zpívala tam do roku 2011.

Cher také natáčí po jedenácti letech nové studiové album. Nahrávka má vyjít ještě letos.