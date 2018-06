Matka píchá osmileté dceři botoxové injekce, chce vyhrát soutěž krásy

"Dostali jsme se do soutěží krásy. Věděla jsem, že si stěžuje na svůj obličej, že má vrásky a takové věci. Když jsem jí to navrhla, byla pro," řekla Campbellová.

"Viděla to u mě, takže když jsem jí to dala poprvé, byla v pohodě," říká matka, která je kosmetičkou na poloviční úvazek a své osmileté dceři dala botox na tři místa její tváře.

Kromě toho jí depiluje nohy voskem. Sama Britney v rozhovoru přiznala, že je to pro ni bolestivé. "Někdy to bolí. Ale zvykla jsem si," řekla holčička. Na otázku moderátorky, proč to celé dělá, odpověděla nejprve, že vlastně neví. Po významném pohledu matky ale dodala, že jí vrásky vadí. "Každý večer si kontroluji vrásky, když nějaké najdu, potřebuji další injekci," řekla Britney.

I když většina lidí považuje toto jednání od Campbellové za týrání a v internetových diskusích volají po jejím potrestání a zákazu botoxu pro děti, sama matka se hájí.

Svět dětských soutěží krásy je prý tvrdý a ona není jediná, kdo se dceru snaží "vylepšit". "Spousta matek dává dítěti botox. To se prostě děje. Já jsem skvělá máma. Starost o ni je celý můj život a nikdo nemůže říct, že to dělám špatně," tvrdí Campbellová.

Odborníci si to ale nemyslí. Varují před trvalými psychickými následky. "Když jsem poprvé slyšel tento příběh, z části jsem tomu nemohl uvěřit a z části jsem byl zděšen. Může to způsobit velké škody na její psychice," řekl deníku Daily Mail psychiatr Charles Sophy.

Malá Britney ale ke spokojenosti své matky zdůrazňuje, že svůj vzhled upravuje ráda. "Kamarádi si myslí, že je to skvělé, že mám všechna ta ošetření, chtějí být jako já. Dřív to bolelo, ale teď už tolik nepláču," řekla.