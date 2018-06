Matka osmi dětí zemřela i kvůli své závislosti na Coca-Cole

Harrisová byla na pití coly závislá, denně vypila deset litrů. Novozélandský koroner David Crerar potvrdil, že srdeční arytmie, kterou žena trpěla, způsobilo nadměrné množství kofeinu. Kromě této závislosti přispěla k úmrtí také její špatná výživa. Matka osmi dětí denně vykouřila třicet cigaret a málo jedla.

"První věc, kterou ráno udělala, bylo, že si dala Coca-Colu. A poslední věc, kterou udělala před spaním, bylo pití Coca-Coly u postele," cituje Harrisové partnera Christophera Hodgkinsona list The Telegraph.

Podle koronera právě nadměrné pití coly bylo hlavním faktorem rozvoje metabolické nerovnováhy, která vedla k srdeční arytmii. Harrisová také přišla o zuby.

Koroner doporučil novozélandskému ministerstvu zdravotnictví, aby přezkoumalo, zda štítky na nealkoholických nápojích dostatečně informují zákazníky o možném riziku. Vyzval také společnost Coca-Cola, aby zvážila uvádění množství kofeinu na etiketách společně s varováním o nadměrné spotřebě.

Společnost však jakékoliv pochybení odmítá. "Koroner přiznal, že si nemohl být jistý, co způsobilo infarkt paní Harrisové. Proto jsme zklamáni, že se rozhodl zaměřit na kombinaci nadměrné spotřeby Coca-Coly společně s dalšími zdravotními a životními faktory jako na pravděpodobnou příčinu smrti. Je to v rozporu s důkazy, které prokázaly, že se odborníci nedokázali shodnout," píše se v prohlášení společnosti Coca-Cola Oceania Ltd.