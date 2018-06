Matka osmerčat si vydělává v pornu i striptýzem, prý to dělá pro děti

Sulemanová bude jeden týden v červenci na částečný úvazek pracovat jako striptérka v klubu T’s Lounge v Palm Beach na Floridě. Podle portálu TMZ.com dvakrát za noc zatančí u tyče nahoře bez.

"Pokud je to práce, a je to dobře placená práce, která mi umožní dostat se odsud a přestěhovat do bezpečného a velkého domu, který si děti zaslouží, udělám to," odpověděla Kaliforňanka v pořadu HLN na otázku moderátorky Nischelle Turnerové, co všechno je ochotna udělat pro své děti.

Nadya Sulemanová

Američanka minulý měsíc dokonce kývla na nabídku natočit porno, v němž bude účinkovat sama. Za pózování nahoře bez zase měla od britského magazínu Closer inkasovat v přepočtu 200 tisíc korun.

Sulemanová několikrát zopakovala, že všechno dělá pro svých čtrnáct dětí. "Kdybych neměla žádné děti, byla bych právě teď ve škole a snažila se dokončit své Ph.D.," prohlásila Američanka.

Nadya Sulemanová a její osmerčata

Čtrnáctinásobné matce už víckrát hrozilo, že přijde o střechu nad hlavou. Dokonce si na ni posvítila sociálka, protože se objevily fotografie, na kterých je její dům ve špatném stavu. Na jeho zdech bylo vidět graffiti, židle podepíraly kliky u dveří a děti chodily na přenosné toalety na dvorku.