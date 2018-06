Matka závislá na opalování je obviněná, že spálila dceru v soláriu

Krentcilová z New Jersey se cítí v případu týrání dítěte nevinná a považuje se za "skvělou matku," jak vypověděla u soudu.

Celé je to podle ní nedorozumění. Dívka se svěřila ve školce, že ji matka vzala do solária, což je podle zákonů New Jersey zakázáno osobám mladším 14 let. Její učitelka viděla popáleniny a zavolala úřady.

Podle Krentcilové s ní dcera chodila do solária, ale nikdy nepodstoupila proceduru, pouze čekala na matku. Opálení, které na ní viděla učitelka, má z delšího pobytu venku na slunci.

"Nikdy v životě bych neohrozila své dítě tím, že bych ho dala do solária. Nejsem pitomá," říká žena s tím, že sama solárium miluje a chodí do něj už řadu let.

Její slova potvrzují i zaměstnanci solária, kteří tvrdí, že tam malou Annu nikdy neviděli. Pokud by se ovšem prokázal opak, hrozil by i jim postih.