Matka Moniky z Vily: Saša je její typ

Reality show sledovala Monika v polské i slovenské televizi -je z Ostravy, tak to nebyl problém.

Od počátku však maminka věděla, že v Moničině soukromém duelu Saša, nebo Rosťa zvítězí Saša. !Je to její typ. Jen je chyba, že nemá povahu Rosti. Ten k ní byl hodný a něžný. Saša je svéráznější."

Irena Chrobáková si myslí, že v soutěži dojde dcera daleko. Na výhru jedenácti milionů však podle ní Monika nedosáhne. I když - v případě vítězství přiznala její dcera už určitý plán. "Určitě by prý udělala megaparty. Oslavila by to se známými -a možná i neznámými," směje se její matka.

"Ve vile je stejně ztřeštěná jako doma. Sotva vstane, pustí si rádio, začne tancovat. Nechce se hádat, s každým se baví, a když ji někdo pořádně vytočí, řekne mu svůj názor. Jinak není konfliktní."

Původní profesí je Monika švadlena. Údajně šla na tento obor hlavně proto, aby si něco mohla sama ušít, protože se ráda hezky obléká. Jinak touží stát se třeba barmankou. Je to podle maminky poměrně hodně společenská osoba. "Vím ale, že lidi nejprve zpovzdáli sleduje, než se s nimi spřátelí," tvrdí maminka, která kromě 145 957 hlasů (bylo to vůbec nejvíc hlasů co třinácti finalistům došly), se nejvíc zasloužila o její účast v soutěži.

"Když běžela upoutávka na tuto reality show, tak jsem jí řekla, ať se přihlásí," říká paní Irena Chrobáková. "Řekla mi, ať tam zavolám já. Asi neměla moc odvahy projít tím organizačním začátkem. Udělala jsem to. Pak už ale všechno probíhalo jenom s ní."