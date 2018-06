Matka, která dávala dceři botox, se kaje: Nenávist všech si zasloužím

"Nemohu ani slovy vyjádřit lítost, kterou cítím. Vyhledám terapii, která mi pomůže přemoci mou posedlost vzhledem, takže už nebudu vlastní nejistotu promítat na dceru. Nikdy už jí nedám botox," slíbila Campbellová ve zpovědi pro deník The Sun.

"To, co se stalo, mě ničí. Teď už vím, že jsem se mýlila. Opravdu jsem věřila, že jí pomáhám. Lituji toho, co jsem udělala, jsem nadále odhodlaná být dobrou matkou a být znovu se svou dcerou," řekla matka osmileté Britney, kterou jí odebrala sociálka poté, co se v televizi pochlubila, jak své dceři "pomáhá", aby uspěla v dětských soutěžích krásy.

Kerry Campbellová s dcerou Britney

Botox jí aplikovala každé tři měsíce. Kupovala ho na internetu a stříkačky dostávala od kamaráda, který je diabetik. Ještě minulý týden říkala v pořadu Good Morning America, jak je pyšná, že její dcera je jedním z nejmladších lidí na světě, kteří tuto látku používají, že jí tím připravuje ten nejlepší start do života.

Poté, co ji úřady začaly vyšetřovat pro podezření z týrání svěřené osoby, už mluví jinak. "Byla jsem tak posedlá tím udělat z Britney hvězdu, že jsem si neuvědomila, jak je to špatné. Nejsem citově nevyrovnaná nebo ďábelská matka. Britney je světlem mého života a já se snažila jí pomoci. Lidé o mně řekli tolik špatných věcí a já přitom chtěla pro dceru jen to nejlepší," uvedla s tím, že přijít o dítě bylo hrozné.

"Plakala jsem a vím, že Britney taky pláče, protože postrádá maminku. Chce zpět svůj život, abychom byly zase spolu," řekla Campbellová.

"Celý svět mě nenávidí, ale já budu o dceru bojovat. Stala jsem se pronásledovanou a nenáviděnou osobou, což si zřejmě zasloužím. Ale chci se takto omluvit světu za svou chybu. Nikdy už jí botox nedám."

VIDEO: Matka píchá své osmileté dceři botox

Vyšetřování stále probíhá a holčičce se podle zpráv reportérky pořadu Good Morning America daří dobře. Bližší informace ale sociální pracovníci nesdělili.